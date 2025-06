Les Sables Vendée Basket enrôlent Keith Wright, pivot d’expérience arrivant du Havre

Keith Wright (2,02 m, 35 ans), après une saison au STB Le Havre, rejoint Les Sables Vendée Basket pour la saison 2025-2026. Passé par La Rochelle, Évreux ou encore Chartres, l’intérieur américain vient renforcer l’axe 1-5 du LSVB avec toute son expérience du haut niveau.

Un CV long comme le bras

Passé par la prestigieuse université de Harvard, où il a été élu joueur de l’année de l’Ivy League en 2011, Keith Wright s’est forgé un solide CV à travers l’Europe (Suède, Pologne, Allemagne), en G-League ou encore aux Philippines et au Canada. En France, il a porté les couleurs de La Rochelle, Évreux, Chartres et Le Havre, évoluant en NM1 et Pro B. Lors de la saison 2024-2025 avec le STB, il tournait à 10,7 points, 5,5 rebonds et 1,6 passe décisive en 45 rencontres de NM1.

Malgré une fin de saison en demi-teinte physiquement, Wright reste un joueur référencé, capable d’impacter des deux côtés du terrain. Saint-Thomas n’a cependant pas réussi à accéder à la Pro B, malgré l’expérience de son pivot.

François Sence mise sur son leadership

Le coach des Sables Vendée, François Sence, s’est montré enthousiaste quant à la venue de son nouveau poste 5 :

« Keith est un habitué de la France, il a évolué en NM1 et en Pro B. Au-delà de ses qualités de basketteur, c’est un gagneur et nous avons été séduits par sa capacité à encadrer nos jeunes joueurs. Par l’attitude et la voix, c’est un leader sur le terrain et dans le vestiaire. Nous comptons beaucoup sur son association avec Louis (Prolhac), l’axe 1-5 étant un axe majeur du jeu actuel. »

S’il n’est plus le joueur dominant de ses meilleures années, le natif de Virginie reste capable d’apporter une vraie plus-value, notamment grâce à un tir extérieur qu’il a su développer avec les années. Sa polyvalence lui permettra également de jouer sur le poste 4 par séquence.

Un pari mesuré mais prometteur

Avec cette signature, Les Sables Vendée Basket ajoutent une pièce d’expérience et de stabilité à leur effectif. Dans une NM1 toujours aussi compétitive, l’apport d’un joueur comme Keith Wright pourrait bien faire la différence à certains moments-clés de la saison. Après une saison 2024-2025 historique, la livraison d’une nouvelle Arena, le club sablais compte monter en puissance et ce recrutement en semble le symbole.