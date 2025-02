Les Spurs rassurants sur la santé de Victor Wembanyama : « Aucune inquiétude à long terme »

Dans la soirée du jeudi 20 février, l’annonce de la fin de saison prématurée de Victor Wembanyama a fait l’effet d’une petit bombe dans le microcosme NBA. Le Français souffre d’une thrombose veineuse profonde dans l’épaule droite, soit concrètement la formation d’un caillot de sang dans une veine, donc une phlébite.

Même si Victor Wembanyama doit déjà tirer un trait sur la fin de saison 2024-2025, malgré la perspective de jouer ses premiers playoffs, les San Antonio Spurs se veulent rassurants sur l’état de santé du Français. Comme rapporté par le San Antonio Express News.

« Les experts médicaux et les personnes plus compétentes que tout le monde dans la salle ont confirmé qu’il en aura fini avec ça cette année et qu’il n’y a aucune inquiétude pour la santé à long terme de Victor personnellement ou quoi que ce soit lié à ses activités de basket-ball. »

(Mitch Johnson, coach des San Antonio Spurs)