L’éternel Jeremiah Wood (39 ans) sacré au Paraguay et à l’abordage de sa 17e saison pro en Finlande

Véritable icône à l’ALM Évreux, où deux saisons d’une puissance absolue entre 2011 et 2013 (élu MVP étranger de Pro B) l’ont fait entrer dans la légende du club normand, Jeremiah Wood (2,02 m, 39 ans) n’a pas entaché sa cote de popularité dans l’Eure au printemps dernier. Appelé début avril à la rescousse d’une équipe à la dérive, le vétéran n’a pas su éviter la relégation en Nationale 1 (au contraire des difficultés financières des Mets et Lille) mais a montré qu’il restait toujours un joueur incroyablement dominant dans l’antichambre (14 points à 63%, 8,5 rebonds et 5,7 passes décisives pour 21,8 d’évaluation), auteur au cours de ses six matchs du seul triple-double de la saison en LNB. À bientôt 40 ans, oui !

Depuis, Jeremiah Wood a vite chassé le spleen des images de tristesse entrevues à Gries, au soir de la descente de l’ALM en NM1. La semaine dernière, le natif de l’Ohio s’est ajouté une nouvelle ligne au palmarès en remportant le titre de champion du Paraguay pour la deuxième fois consécutive. Cinquième scoreur du championnat (13,6 points à 62%, 10,1 rebonds et 2,6 passes décisives), il a été sacré au terme du Match 5 de la finale avec San Jose (67-45 contre Olimpia). Parallèlement, Wood a fêté ce trophée par un nouveau contrat : à la rentrée, l’ancien roi de Pro B retrouvera son championnat fétiche, la Korisliiga.

Arrivé en Finlande lors de sa saison rookie, en 2008/09, Jeremiah Wood a tout gagné là-bas : le championnat (en 2021 avec Salon Vilpas), le trophée de MVP de la finale et celui de MVP du championnat. Il y découvrira cette année un cinquième club puisque l’intérieur aux 203 matchs de Korisliiga a donné son accord aux Bisons de Loimaa, sauvés in extremis de la relégation au printemps dernier…