L’Étoile Charleville mise sur un international angolais pour pallier la grave blessure de Nemanja Kovanusic

Alors que l’Étoile de Charleville-Mézières doit composer sans son pivot serbe Nemanja Kovanusic pour au moins quatre mois après sa grave blessure au grand pectoral, qui lui a valu une opération, le club admet qu’il “n’a pas perdu de temps” pour trouver son remplaçant : Valdelicio dit ‘Vander’ Joaquim (2,09 m, 35 ans), arrivé lundi 22 septembre et officialisé le vendredi suivant dans un communiqué.

A 35 ans, Vander Joaquim arrive dans la peau d’un intérieur expérimenté et connu des parquets de l’Hexagone, pour avoir évolué au Havre et à Quimper en Pro B (2017-2019), et dernièrement à Poissy en NM1 aux côtés de son nouveau coéquipier et compatriote Melvyn Da Silva. Sous le maillot francilien, l’Angolais était ni plus ni moins que le sixième meilleur marqueur et septième rebondeur de la division, avec 15,6 points à 51,6% aux tirs dont 45,7% à 3-points et 7,3 rebonds en 29 minutes de moyenne sur 38 matchs.

PROFIL JOUEUR Vander JOAQUIM Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 35 ans (15/04/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 15,6 #7 REB 7,3 #6 PD 1,2 #226

En plus de sa carrière en France, Joaquim a également une riche expérience internationale sous le maillot de l’Angola. L’intérieur a représenté sa sélection lors de deux coupes du monde (2014 et 2019) et deux tournois qualificatifs olympiques (Rio et Tokyo). Il a surtout été porté aux nues lors de deux campagnes, en étant médaillé d’or de l’AfroBasket 2023 et aux Jeux Africains de 2015.

Si son dernier match officiel remonte au 9 mai 2025 contre… l’Étoile, qui prévient que le temps est de mise pour lui laisser retrouver du rythme, Vander Joaquim est d’ores-et-déjà disponible pour son entraîneur Jimmy Ploegaerts. Il “sera donc présent, dès ce soir [vendredi 26 septembre, ndlr] à l’Arena pour le premier match à domicile de l’Étoile contre Boulogne”, précise le club dans son communiqué.