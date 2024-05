L’Etoile Rouge remporte la Ligue Adriatique et assure sa place en Euroligue

L’Etoile Rouge de Belgrade s’est offerte ce dimanche un 7e titre de champion de Ligue Adriatique en battant son rival historique, le Partizan Belgrade. Lors du match 3

Les deux clubs emblématiques du championnat comptabilisent désormais 7 titres chacun et se partagent le record de trophées remportés dans la compétition. En ayant fini premier et deuxième de la saison régulière, l’Étoile Rouge et le Partizan ne pouvaient se recroiser qu’en finale. Les coéquipiers de Nemanja Nedovic (Étoile Rouge) finissent invaincus des playoffs, disposant facilement de leurs adversaires en quarts (2-0 contre Studenski Centar) et en demi-finales (2-0 contre Mega Basket) pour s’offrir le rival serbe en finale (3-0 contre le Partizan).

Avec 11,7 points, 4,4 passes décisives et 3 rebonds de moyenne sur la série, le meneur brésilien Yago Dos Santos a été le grand artisan de la réussite de son équipe en finale. Arrivé l’été dernier pour suite aux départs de Facundo Campazzo au Real Madrid et de Luca Vildoza au Panathinaikos, le poste 1 confirme les ambitions de son équipe pour cette saison. Il s’est parfaitement illustré dans le collectif bien rodé des Serbes qui s’évite une saison catastrophe. Déjà MVP des finales de Bundesliga en 2023, l’international brésilien finit cette fois MVP des playoffs de Ligue adriatique.

His 1st season in the AdmiralBet #ABALiga and he is already the MVP of the #ABAPlayoffs!

Not bad, @Ymateus02. 😀🏆

Congratulations, champion! A well-deserved reward for a fantastic year you had! 👏👏 pic.twitter.com/QIUym5IinS

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 19, 2024