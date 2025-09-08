Recherche
EuroBasket masculin

L'hommage de Tornike Shengelia au coach de la Géorgie, Aleksandar Dzikic

EuroBasket - Tornike Shengelia estime qu'Aleksandar Dzikic mérite sa chance en EuroLeague. La star géorgienne a loué les qualités tactiques de son sélectionneur au moment d'affronter (et de battre) la France à l'EuroBasket.
00h00
L’hommage de Tornike Shengelia au coach de la Géorgie, Aleksandar Dzikic

Aleksandar Dzikic a livré une belle bataille tactique lors de France – Géorgie

Crédit photo : Julie Dumélié

Tornike Shengelia ne tarit pas d’éloges sur son sélectionneur Aleksandar Dzikic. Avant la victoire contre la France à l’EuroBasket, la star de la Géorgie a exprimé son admiration pour le coach serbe et son travail remarquable avec l’équipe nationale.

Un coach qui apporte intensité et rigueur tactique

Interrogé sur l’apport de Dzikic à la sélection géorgienne, Shengelia s’est montré très élogieux : « Il a apporté tellement de bonnes choses. Si je devais souligner quelque chose, c’est l’intensité, la dureté… Sa mentalité, c’est toujours se battre, se battre. Il n’est jamais satisfait de rien. Et cela correspond à notre mentalité ! Il est excellent, incroyable quand il s’agit de tactique. »

Le joueur géorgien a particulièrement insisté sur la qualité du travail tactique de son entraîneur : « Vous pouvez clairement le voir. Chaque fois que nous exécutons ce qui est dessiné, nous obtenons toujours quelque chose de bon. Les problèmes arrivent quand nous commençons à jouer individuellement ou ne respectons pas les règles. Bien sûr, il n’est pas facile de tout faire parfaitement pendant un match. »

Une reconnaissance qui dépasse les frontières

Shengelia n’a pas hésité à placer Dzikic au plus haut niveau européen. « Il n’y a aucun doute, top niveau ! S’il y avait plusieurs niveaux, il serait tout en haut. Je l’ai dit plusieurs fois, c’est dommage, et je serai toujours absolument surpris qu’il ne dirige pas une équipe d’EuroLeague. Parce que si vous me demandez, et je le vois de près, il mérite cette opportunité. Absolument », a conclu la star géorgienne.

Diminué en poule, Shengelia a largement contribué (27 d’évaluation) au succès de son équipe face à la France (80-70), dans ce qui constituait une première historique entre les deux nations en match officiel. Une occasion pour Dzikic – ancien coach du Budućnost Podgorica en EuroLeague – de se mettre en valeur alors que son pays, la Serbie, va probablement devoir se mettre en quête d’un nouveau sélectionneur après son élimination précoce à l’EuroBasket 2025.

Qui est Aleksandar Džikić, le coach de la Géorgie ?

Passé par la filière jeunes du Partizan dès 1991, Aleksandar Džikić a gravi les échelons jusqu’au banc pro comme assistant, avant une parenthèse marquante en NBA auprès de Dwane Casey à Minnesota (2005–2007) – l’un des tout premiers assistants européens installés dans un staff NBA. De retour en Europe, il enchaîne des postes majeurs : coach à l’Union Olimpija, du Lietuvos Rytas, Partizan, puis surtout Krka Novo Mesto (titres nationaux et EuroChallenge remporté en 2011). Au Budućnost Podgorica, il remporte la Ligue adriatique en 2018, offrant à la formation monténégrine un retour en EuroLeague la saison suivante, avec Edwin Jackson dans son roster. Plus récemment, il conduit l’Hapoel Jerusalem à la Coupe d’Israël 2023 (coach de l’année) avant de quitter le club et d’être nommé sélectionneur de la Géorgie le même jour, le 4 janvier 2024.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Géorgie
Géorgie
