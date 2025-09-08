L’hommage de Tornike Shengelia au coach de la Géorgie, Aleksandar Dzikic

Tornike Shengelia ne tarit pas d’éloges sur son sélectionneur Aleksandar Dzikic. Avant la victoire contre la France à l’EuroBasket, la star de la Géorgie a exprimé son admiration pour le coach serbe et son travail remarquable avec l’équipe nationale.

Un coach qui apporte intensité et rigueur tactique

Interrogé sur l’apport de Dzikic à la sélection géorgienne, Shengelia s’est montré très élogieux : « Il a apporté tellement de bonnes choses. Si je devais souligner quelque chose, c’est l’intensité, la dureté… Sa mentalité, c’est toujours se battre, se battre. Il n’est jamais satisfait de rien. Et cela correspond à notre mentalité ! Il est excellent, incroyable quand il s’agit de tactique. »

Le joueur géorgien a particulièrement insisté sur la qualité du travail tactique de son entraîneur : « Vous pouvez clairement le voir. Chaque fois que nous exécutons ce qui est dessiné, nous obtenons toujours quelque chose de bon. Les problèmes arrivent quand nous commençons à jouer individuellement ou ne respectons pas les règles. Bien sûr, il n’est pas facile de tout faire parfaitement pendant un match. »

Toko #Shengelia agrees with me that #Georgia HC Aleksandar #Džikić deserves the be coaching at #Euroleague level Džikić thoroughly outcoached #Spain coach Sergio Scariolo in the #Eurobasket group stage and French coach Frédéric Fauthoux today with a very short rotation #Džile https://t.co/zGScXLHoyq pic.twitter.com/QckaPNybKm — Darko Dželetović (@DarkoBasketball) September 7, 2025

Une reconnaissance qui dépasse les frontières

Shengelia n’a pas hésité à placer Dzikic au plus haut niveau européen. « Il n’y a aucun doute, top niveau ! S’il y avait plusieurs niveaux, il serait tout en haut. Je l’ai dit plusieurs fois, c’est dommage, et je serai toujours absolument surpris qu’il ne dirige pas une équipe d’EuroLeague. Parce que si vous me demandez, et je le vois de près, il mérite cette opportunité. Absolument », a conclu la star géorgienne.

Diminué en poule, Shengelia a largement contribué (27 d’évaluation) au succès de son équipe face à la France (80-70), dans ce qui constituait une première historique entre les deux nations en match officiel. Une occasion pour Dzikic – ancien coach du Budućnost Podgorica en EuroLeague – de se mettre en valeur alors que son pays, la Serbie, va probablement devoir se mettre en quête d’un nouveau sélectionneur après son élimination précoce à l’EuroBasket 2025.