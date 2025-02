Libéré par Cholet, Justin Briggs file en Grèce

En fin de contrat avec Cholet Basket le 16 février dernier, Justin Briggs (2,08 m, 27 ans) n’a pas été prolongé par le club des Mauges. Mais pas de souci à se faire sur son avenir : l’ex-pigiste médical de Jamuni McNeace a déjà retrouvé un employeur, embauché par le Maroussi Athènes jusqu’à la fin de l’exercice.

Chez l’avant-dernier du championnat grec, il y remplacera Andy Van Vliet, tout juste signé par le BCM Gravelines-Dunkerque. Par ailleurs, l’Américain originaire d’Okinawa (Japon) rejoint une véritable succursale d’anciens LNB : on retrouve ainsi à Maroussi le SIGMan de la saison 2022/23, Marcus Keene, ou encore Cyril Langevine et Elvar Fridriksson, respectivement passés par Roanne et Denain.

Au total, Justin Briggs a disputé six matchs avec Cholet Basket : quatre en FIBA Europe Cup (5,5 points et 4 rebonds) et deux en Betclic ÉLITE (2 points et 2 rebonds).