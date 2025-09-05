Recherche
Betclic Élite

Licencié en 2024, Kevin Anstett réclame près de 200 000 euros au Limoges CSP

Betclic ELITE - Licencié par le Limoges CSP en début d'année 2024, Kevin Anstett, ancien directeur sportif du Cercle, réclame près de 200 000 euros à son ex-employeur.
00h00
Licencié en 2024, Kevin Anstett réclame près de 200 000 euros au Limoges CSP

Kevin Anstett

Crédit photo : Lilian Bordron

L’ombre de l’ancienne direction plane inexorablement sur le Limoges CSP. Comme dans l’affaire le mettant aux prises avec son ancien directeur sportif, Kevin Anstett, licencié pour faute grave en début d’année 2024. L’affaire est passé le conseil des prud’hommes à Limoges le mercredi 3 septembre.

Décision rendue en fin d’année 

Le journaliste du Populaire du Centre, Matthieu Marot, a relaté le déroulement de l’audience. Directeur sportif du Limoges CSP de juillet 2022 à janvier 2024, Kevin Anstett réclame près de 200 000 euros au club, pour les griefs suivants : 80 000 euros de dommages et intérêts en cas de reconnaissance d’un licenciement nul, ou à titre subsidiaire 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 000 euros au titre du travail dissimulé pour la période de février à juillet 2022 précédant officiellement sa prise de fonctions, ainsi que 10 000 euros de rappel de primes collectives.

Par la voix de son avocat, le Limoges CSP a demandé de débouter Kevin Anstett de « l’intégralité de ses demandes », en évoquant une succession d’erreurs de la part de l’ex-dirigeant limougeaud. Il y a notamment eu l’évocation de sa responsabilité dans le départ d’Ilias Kantzouris, alors entraîneur de l »équipe, vers l’Hapoël Jérusalem. Le conseil des prud’hommes rendra son délibéré le 18 décembre 2025.

Depuis son départ de Limoges, Kevin Anstett a retrouvé un poste de directeur sportif en Allemagne. Depuis l’été 2024, celui qui fut scout NBA pendant de longues années travaille au recrutement du club de Rostock, engagé en Bundesliga. Pour sa première saison à la tête du club, les Seawolves s’est qualifié pour le play-in de BBL, soit sa première participation à des phases finales pour la formation du Nord de l’Allemagne.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Limoges
Limoges
