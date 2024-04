Limoges confiant après le passage devant la DNCCG : « On est serein »

La Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion (DNCCG) a reçu plusieurs clubs de Betclic ELITE ce mardi 2 avril, dont le Limoges CSP. Alors que l’exercice 2023-2024 du club limougeaud devrait être déficitaire, le but de cette entrevue était notamment d’en apprendre plus sur le nouvel actionnaire promis par les dirigeants. Si ces derniers n’ont pas souhaité donner de nom sur l’identité des investisseurs, le président du directoire limougeaud Didier Jamot s’est voulu rassurant à la sortie de cette entrevue.

« La DNCCG voulait quelques précisions, elle a désormais tout ce qu’il faut pour travailler, mais on n’a pas donné de nom, indique Didier Jamot auprès du Populaire du Centre. Quand quelqu’un entre dans un club, il faut donner du temps au temps, faire des audits… »

Le président du directoire limougeaud a ajouté que l’identité des investisseurs sera connu au mois de juin. Moment où la DNCCG devra rendra son avis sur le maintien dans l’élite du Cercle Saint-Pierre. Une ouverture du capital de la SASP est désormais indispensable afin de redresser la barre d’une société qui a cumulé 2,3 millions d’euros de perte ces cinq dernières années. Sportivement en tout cas, Nicolas Lang et ses partenaires sont en bonne voie pour assurer le maintien du Limoges CSP en Betclic ELITE (12e), après leur dernière victoire contre l’Élan Chalon.