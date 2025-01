Limoges : Jean-Marc Dupraz sous pression, Osborne va s’en aller

Des « Dupraz démission » sont tombées des tribunes de Beaublanc quand le Limoges CSP se destinait vers une lourde défaite, à domicile contre l’un des Petit Poucet de Betclic ÉLITE, l’ESSM Le Portel (77-98), ce dimanche 12 janvier. Au-delà du résultat de ce match, de la bouillie de basket proposée des deux côtés du terrain, le Cercle Saint-Pierre est 14e sur 16 du championnat à l’issue de la phase aller, avec déjà 10 défaites en 15 matches.

Après la rencontre, tancé par une partie du public, Jean-Marc Dupraz a donné des éléments de réponse quant à la mauvaise prestation de ses troupes. « On a peut-être manqué de rythme au contraire d’eux qui ont joué mercredi à Bilbao. C’est possible aussi qu’on ait été un peu inhibé par l’enjeu de la rencontre. Je ne sais pas », a-t-il évoqué au micro du Populaire du Centre. « Notre défense a été en place pendant cinq minutes avant de voler en éclats. On a été battu dans les duels, on a oublié des rotations. On a manqué d’agressivité et on a perdu beaucoup de ballons », a-t-il ajouté au sujet de cette première performance de l’année 2025, bâclée.

Jean-Marc Dupraz, bientôt la fin ?

Une défaite d’autant plus problématique que l’adversaire du jour, Le Portel (4 victoires et 11 défaites), revient à une victoire du CSP tout en ayant le point-average particulier sur les Limougeauds. Forcément, ce bilan interroge quant au maintien du coach principal en place. Des premières rumeurs de changement sont logiquement arrivés dès dimanche soir, avant de nous être démenties par le directeur sportif Crawford Palmer, qui précisait qu’aucun changement n’avait pas été décidé « pour l’instant ». Revenu jour pour jour il y a un an, Jean-Marc Dupraz avait succédé à Ilias Kantzouris puis à un intérim de Romain Leroy. Ce dernier, toujours dans le staff, semble le profil tout trouvé pour relancer la machine. Car l’autre assistant-coach, Mikko Larkas, ne dispose pas des diplômes nécessaires pour être coach principal en Betclic ÉLITE.

Mais Jean-Marc Dupraz n’est pas parti, pas encore. Il espère pouvoir prolonger sa mission. « Ça ne fait pas plaisir et je trouve ça un peu injuste par rapport à mon histoire avec le club, a-t-il avoué au sujet des chants appelant à sa démission. Avec les joueurs, on a surtout besoin de soutien. Il ne faut pas oublier qu’on évolue avec trois étrangers dont un qui a du mal à performer et qu’on joue le maintien… » Ce joueur étranger, c’est Malik Osborne (2,06 m, 26 ans). Limité à 11 minutes de jeu ce dimanche, notamment à cause de ses 4 fautes, il a marqué 7 points à 3/4 aux tirs et pris 2 rebonds. Selon Matthieu Marot du Populaire du Centre, il va bien partir afin de céder sa place à un nouvel intérieur. Mais est-ce que cela sera suffisant pour donner un nouveau souffle au Limoges CSP ?