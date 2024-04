Limoges n’était pas dans le « bon tempo » à Monaco

Limoges n’a pas existé ou presque dans son match avancé de la 32e journée de Betclic ELITE face à Monaco (94-56). Après une entame de match catastrophique, le Cercle Saint-Pierre s’est lesté d’un retard qui n’a fait que s’agrandir au fur et à mesure de la partie.

« Dès le début de match nous n’avons pas été dans le bon tempo et par la suite contre une équipe comme Monaco, du niveau EuroLeague, ce n’est pas facile de revenir, expliquait le meneur limougeaud Lucas Beaufort en conférence de presse. Quand on revient, ils ont appuyé sur l’accélérateur. Maintenant, on doit vite passer à autre chose. »

« On peut encore viser les playoffs »

L’ancien joueur de la SIG Strasbourg a cependant souligné que sa formation pouvait « encore viser les playoffs ». Évidemment, les espoirs du CSP de jouer les phases finales ne se réduisaient pas à cet affrontement face au leader du championnat, où un succès était difficile envisageable surtout après la récente défaite monégasque contre Nancy.

L’équipe de Jean-Marc Dupraz a surtout ravivé cette perspective de playoffs avec sa victoire au buzzer contre Saint-Quentin. Mais il ne faudra désormais plus laisser beaucoup de matchs en route. D’autant que la fin de calendrier de Limoges ne sera pas simple avec deux équipes du top 5 au programme (Nanterre 92 et la JL Bourg), ainsi que le SLUC Nancy, le BCM Gravelines-Dunkerque et Le Mans SB.