Limoges officialise l’arrivée d’Ike Udanoh pour remplacer Simisola Shittu

Betclic ELITE - Simisola Shittu ne fait officiellement plus partie de l'effectif du Limoges CSP. Il est remplacé par Ike Udanoh.

Le Limoges CSP a officialisé le départ de Simisola Shittu (2,08 m, 24 ans) et l’arrivée de son remplaçant, Ike Udanoh (2,02 m, 34 ans), dans la foulée.



L’ancien intérieur du Hyères-Toulon Var Basket et du Limoges CSP connaît bien le championnat de France. Sur cette première partie de saison, ce petit pivot musculeux évoluait en Allemagne, à Bonn (4,4 points à 53%, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive en 17 matches). « Ike va pouvoir nous apporter son expérience et leadership dans l’équipe, estime le directeur sportif Kevin Anstett. Ses qualités de défenseur et joueur d’équipe seront complémentaires avec Alexandre (Chassang) sur le poste 5. »

Déjà deux changements dans le secteur intérieur limougeaud

Ilias Kantzouris espère que son apport va contribuer à la remontée du Limoges CSP, qui en raison d’un retrait de trois victoires notamment, est 16e et premier relégable avec seulement 5 victoires. « Ike est un joueur expérimenté qui vient nous donner de la force et la volonté de faire les petits efforts nécessaires pour rendre ses coéquipiers meilleurs, complète le coach grec. Nous sommes vraiment heureux de l’avoir ici et nous sommes impatients de travailler avec lui. » C’est déjà la deuxième fois que Limoges modifie son secteur intérieur cette saison, puisque Kenny Goins a remplacé Mathieu Wojciechowski début novembre.



Après sa large défaite à Dijon, le Cercle Saint-Pierre compte se reprendre face à Nanterre 92 ce samedi 23 décembre pour la dernière rencontre de la phase aller de Betclic ELITE.