EVENTORI, la solution de billetterie nouvelle génération débarque chez l’Élan Chalon

Après l’AS Monaco Basket, l’ALM Évreux et le Young Star Game LNB, c’est l’Elan Chalon qui a choisi de nouer un partenariat avec EVENTORI, la solution de billetterie nouvelle génération. Une étape majeure pour améliorer l’expérience de ses supporters et optimiser les opérations au sein du mythique Colisée. Le directeur marketing du club, Loïc Michel, nous indique pourquoi l’institution saône-et-loirienne a fait ce choix.

Sur les problématiques de billetterie

Chez nous, le système de billetterie est ce qui anime au quotidien les différents services. Et aujourd’hui, toutes les problématiques autour de la billetterie deviennent de plus en plus complexes : la gestion des groupes, la gestion des abonnements, la gestion entre deux matches de playoffs… Sur ce dernier exemple, tu peux avoir un match 4 à organiser en 48 heures, avec des priorités abonnés, des priorités partenaires, tu as toujours ta salle à vendre. Et dans l’expérience client, tu as des exigences toujours plus importantes.

Avec Enventori, on a eu le sentiment de travailler avec des gens très compétents, qui ont déjà de belles références dans le ferroviaire et dans le sport. C’est une société en plein développement, ultra motivée.

A Chalon-sur-Saône, on est dans une dynamique de club où on change pas mal d’aspects : le week-end dernier, on a démarré nos courtsides, on a changé le systèmes de LED et le logiciel de régie qui fait qu’on pilote tout d’un même ordinateur dans la salle. On a mis des systèmes de buvette sur roulette, des drink kid, des systèmes de bières express où tu te sert toi-même ta boisson… On est en plein changement de l’expérience client.

On avait besoin d’un accompagnement et d’un outil en développement pour qu’on puisse aussi s’appuyer sur ces services là. On a aussi un process interne en cours de revue pour gagner en temps, en efficacité, sur des process billetterie, de gestion des groupes, des process billetterie, expérience partenaire, expérience VIP, merchandising … On avait donc besoin d’un outil et surtout d’une équipe derrière qui nous aide à répondre à tous nos enjeux.

Quels changements concrets pour un fan de l’Élan Chalon ?

Déjà, il pourra choisir sa place précise sur mobile. Pour un match d’abonné, on pourra pré-vendre un match de playoffs et ensuite il n’y a plus qu’à gérer la partie paiement. Ça évitera de monter une permanence, de sortir un code abonné… Tous ces systèmes sont compliqués. Il pourra recevoir un courriel avec la possibilité de confirmer la réservation de sa place habituelle. Ça va simplifier la gestion des playoffs. Les matchs les plus importants sportivement de l’année, sont ceux que tu as le moins de temps de préparer. Cette année, les clubs qui vont devoir expliquer le systèmes de play-in aux gens, le deuxième tour des play-in etc.

Chez Eventori, ils sont en train de développer des fonctionnalités qui sont intéressantes pour le basket. Aujourd’hui, la plupart des billetteries sont soient orientées spectacle, soit placement libre / gros stade. On trouve qu’avec Eventori, on a une équipe à l’écoute et on va construire le produit qui correspond à la consommation basket. On essaye d’anticiper des cas d’usage et eux y réfléchissent en même temps. La logique est d’avoir une intelligence commune et que chaque développement soit mis à disposition des autres clubs.

Par exemple, on essaiera l’an prochain le cross-selling, c’est à dire le fait de donner la possibilité aux gens d’acheter en même temps un billet et du merchandising.

Ils sont aussi très bon pour le suivi des ventes, l’étude des prédictions de vente pour aider à optimiser les revenus (ex, via la fixation des prix selon le jour, le match, la météo etc.).

Pour les clubs, c’est un outil simple où l’analyse est facilitée. Il y a des data faciles à comprendre.. Pour le quotidien d’un club, c’est beaucoup plus simple de sortir des reportings d’achats, de voir le nombre de places disponibles, de comprendre les comportement d’achat, et de faire des prévisions de chiffre d’affaire.

L’IA chez Eventori

En tant que supporters, tu peux préfiltrer les places en sélectionnant par exemple : être dans le camp chalonais, près d’un escalier, près de la buvette, avoir le wifi… Avoir une expérience d’achat vraiment différentiée pour des clubs où il y a beaucoup de prestations différentes.