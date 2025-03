Louis Marnette est sorti de l’hôpital et fera un point médical dans deux mois

C’est la bonne nouvelle du week-end ! Après quinze jours d’hospitalisation suite à son malaise cardiaque sur le terrain le 7 mars, Louis Marnette a pu sortir de l’hôpital ce samedi. Rentré chez lui, l’arrière nordiste va maintenant devoir observer une longue période de repos avant d’effectuer un point avec le corps médical afin d’envisager la suite.

Sans son nouvel arrière, mais avec la conscience apaisée de savoir qu’il était hors de danger, le Caen Basket Calvados a dû reprendre depuis dix jours le fil, plus ou moins normal, de sa saison. « Après ce qui s’est passé avec Louis, on a fait beaucoup de choses ensemble », expose Antoine Rojewski. « On s’est regroupé, on en a parlé, on avait besoin d’évacuer tout ça. Et ensuite, on s’est entraîné et on s’est directement reconcentré sur les matchs. »

Caen a « mentalement passé le cap »

En l’honneur de Marnette, le CBC a d’abord battu Chartres (84-72), sept jours après le drame, mais n’a pas pu signer un gros coup sur la route cette semaine face à deux gros outsiders du championnat, crucifié au buzzer à Gries (77-80) avant de céder face à Aix-Maurienne (92-106). Reste que devoir se reconcentrer sur le basket après un tel évènement fut loin d’être chose aisée…

« Ce n’était pas facile », confirme le coach, Stéphane Eberlin. « On a dû bosser dessus pour bien expliquer les choses aux joueurs, ce qui s’est passé, comment ça a été pris en charge. Mentalement, on a passé le cap mais c’est vrai que la première semaine a été difficile. Un arrêt cardiaque sur un terrain, c’est marquant, encore plus lorsque cela arrive à un coéquipier. Voir quelqu’un se faire réanimer sur un terrain de sport, c’est choquant. Le plus important est que Louis soit avec nous. Il a été soigné et il va maintenant se reposer pour reprendre des forces. Pour l’équipe, c’est maintenant derrière nous et il faut avancer. » Vers les playoffs, idéalement, le nouvel objectif affiché, tout en gardant Louis Marnette en tête…