Médaillé de bronze avec l’équipe de France masculine, Lucas Dussoulier (2,03 m, 28 ans) termine dans l’équipe type du tournoi olympique. Il se trouve aux côtés de Worthy De Jong (3e meilleur marqueur), qui a marqué le panier de la victoire en finale contre les Bleus, et du Lituanien médaillé de bronze Aurelijus Pukelis (5e meilleur marqueur).

L’artilleur de Nanterre Lucas Dussoulier a fini 11e meilleur marqueur avec 5,2 points par match.

