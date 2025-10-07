Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Lucas Fischer signe son record de points en Betclic ÉLITE

Betclic Elite - Lucas Fischer a battu son record de points en Betclic ÉLITE ce samedi face à Strasbourg. L’arrière prêté par Nanterre a inscrit 14 points en 18 minutes, lors de la défaite du Portel (80-75) chez la SIG.
|
00h00
Résumé
Écouter
Lucas Fischer signe son record de points en Betclic ÉLITE

Lucas Fischer qui entre dans le Chaudron du Portel

Crédit photo : ESSM Le Portel

Lucas Fischer (1,94 m, 21 ans) continue de saisir les opportunités offertes par Le Portel. Prêté par Nanterre pour la saison 2025-2026, l’arrière a battu son record de points en Betclic ÉLITE ce samedi lors de la 2e journée de championnat avec 14 points (à 5/8 aux tirs), 2 rebonds et 1 passe décisive pour 12 d’évaluation en 18 minutes. Une belle performance individuelle dans un match finalement perdu par les Stellistes à Strasbourg (80-75). Son précédent record était de 10 points, un soir d’avril 2024 face à l’ASVEL.

Lucas FISCHER
Lucas FISCHER
14
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
80 75
LEP

 

 

Un record personnel qui confirme sa progression

L’Haguenovien, déjà intéressant lors de la première journée (8 points contre Monaco), a été l’un des rares à tenir la cadence face à la SIG. Son agressivité offensive et sa confiance retrouvée ont permis au Portel de rester dans le coup jusqu’au bout malgré un deuxième quart temps mal négocié (18-9). Le champion d’Europe U20 en 2024 a terminé deuxième meilleur scoreur de l’ESSM les 17 points d’Ivan Février.

– Journée 2

 

 

Cette performance confirme la montée en puissance de l’ancien joueur de Gries-Oberhoffen, où la concurrence sur les postes extérieurs limitait son temps de jeu. Sous les ordres de Kenny Grant, il profite d’un rôle élargi et d’une confiance renouvelée pour exprimer son potentiel.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Lucas Fischer.jpg
Lucas FISCHER
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 194 cm
Âge: 21 ans (01/08/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11
#55
REB
2
#106
PD
0,5
#132

 

De Nanterre à la Côte d’Opale : un prêt pour se révéler

Avant de rejoindre Le Portel cet été, Lucas Fischer avait fait ses débuts professionnels à Nanterre 92, son club formateur. Passé par le centre de formation des Franciliens, il avait pris part à quelques rencontres de Betclic ÉLITE dès l’exercice 2022-2023. Ce prêt dans le Pas-de-Calais doit lui permettre d’emmagasiner de l’expérience et de gagner en responsabilités. S’il continue sur cette lancée, le jeune arrière pourrait devenir l’une des satisfactions de ce début de saison pour l’ESSM, en attendant que le collectif trouve son équilibre et que Le Portel engrange des victoires après 2 défaites face aux Alsaciens et contre la Roca Team en ouverture du championnat.

Lucas Fischer au combat avec les Strasbourgeois
Lucas Fischer en défense face aux Strasbourgeois dans un Rhénus qu’il connaît très bien, pour avoir grandi dans la région (photo : P. Gigon / SIG Strasbourg)

 

Le Portel
Le Portel
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Johnny Berhanemeskel, ici devant son coach Guillaume Vizade, a été décisif dans la victoire du Mans face à Paris
Betclic ELITE
00h00« Il y a du caractère » : Guillaume Vizade revient sur le combat entre Le Mans et Paris
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
Ornella Bankolé et Saragosse débutent leur saison d'EuroLeague ce mercredi chez Basket Landes, devant les caméras de France 3
EuroLeague Féminine
00h00France 3 Régions diffusera deux affiches d’EuroLeague féminine ce mercredi
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Lucas Fischer qui entre dans l'arène
Betclic ELITE
00h00Lucas Fischer signe son record de points en Betclic ÉLITE
Tanguy Peyre @Dylan Garino
ELITE 2
00h00Première apparition en Elite 2 pour Tanguy Peyre avec Antibes
Stéphane Eberlin est tendu après un début de saiosn complexe avec le Caen Basket Calvados
ELITE 2
00h00Le coup de gueule de Stéphane Eberlin après la défaite de Caen à Évreux : « Il faut qu’on soit beaucoup plus méchants »
Trevor Hudgins a encore joué un mauvais tour à Paris
Betclic ELITE
00h00Le Mans l’emporte contre Paris pour la deuxième fois de la saison
cheick sekou conde avec Rennes
ELITE 2
00h00Challans rapatrie un de ses anciens joueurs
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
1 / 0