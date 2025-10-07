Lucas Fischer signe son record de points en Betclic ÉLITE

Lucas Fischer (1,94 m, 21 ans) continue de saisir les opportunités offertes par Le Portel. Prêté par Nanterre pour la saison 2025-2026, l’arrière a battu son record de points en Betclic ÉLITE ce samedi lors de la 2e journée de championnat avec 14 points (à 5/8 aux tirs), 2 rebonds et 1 passe décisive pour 12 d’évaluation en 18 minutes. Une belle performance individuelle dans un match finalement perdu par les Stellistes à Strasbourg (80-75). Son précédent record était de 10 points, un soir d’avril 2024 face à l’ASVEL.

Un record personnel qui confirme sa progression

L’Haguenovien, déjà intéressant lors de la première journée (8 points contre Monaco), a été l’un des rares à tenir la cadence face à la SIG. Son agressivité offensive et sa confiance retrouvée ont permis au Portel de rester dans le coup jusqu’au bout malgré un deuxième quart temps mal négocié (18-9). Le champion d’Europe U20 en 2024 a terminé deuxième meilleur scoreur de l’ESSM les 17 points d’Ivan Février.

Cette performance confirme la montée en puissance de l’ancien joueur de Gries-Oberhoffen, où la concurrence sur les postes extérieurs limitait son temps de jeu. Sous les ordres de Kenny Grant, il profite d’un rôle élargi et d’une confiance renouvelée pour exprimer son potentiel.

PROFIL JOUEUR Lucas FISCHER Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 194 cm Âge: 21 ans (01/08/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11 #55 REB 2 #106 PD 0,5 #132

De Nanterre à la Côte d’Opale : un prêt pour se révéler

Avant de rejoindre Le Portel cet été, Lucas Fischer avait fait ses débuts professionnels à Nanterre 92, son club formateur. Passé par le centre de formation des Franciliens, il avait pris part à quelques rencontres de Betclic ÉLITE dès l’exercice 2022-2023. Ce prêt dans le Pas-de-Calais doit lui permettre d’emmagasiner de l’expérience et de gagner en responsabilités. S’il continue sur cette lancée, le jeune arrière pourrait devenir l’une des satisfactions de ce début de saison pour l’ESSM, en attendant que le collectif trouve son équilibre et que Le Portel engrange des victoires après 2 défaites face aux Alsaciens et contre la Roca Team en ouverture du championnat.