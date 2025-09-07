Recherche
EuroBasket masculin

Luka Doncic explose tous les records lors de l’EuroBasket 2025

EuroBasket - Performance historique de Luka Doncic face à l'Italie. La star slovène de 26 ans a inscrit 42 points lors de la victoire 84-77 en huitièmes de finale, établissant plusieurs records remarquables dans l'histoire du tournoi continental.
Luka Doncic explose tous les records lors de l'EuroBasket 2025

Luka Doncic a joué à un niveau exceptionnel contre l’Italie

Crédit photo : Julie Dumélié

Luka Doncic a livré une performance exceptionnelle lors de la victoire de la Slovénie contre l’Italie (84-77) en huitièmes de finale du FIBA EuroBasket 2025. Avec 42 points au compteur, la superstar de 26 ans a franchi plusieurs étapes historiques qui marquent déjà ce tournoi continental.

Un premier quart-temps record et une série impressionnante

Le meneur slovène a immédiatement donné le ton en inscrivant 20 points lors du seul premier quart-temps, établissant le record du plus grand nombre de points marqués en un quart lors de cette édition 2025. Sa réussite fut remarquable avec 7 paniers sur 10 tentatives, dont trois réussites à 3-points sur six tirs, complétés par un parfait 5 sur 5 aux lancers francs.

Cette performance permet à Doncic d’étendre sa série de matches à plus de 25 points à six rencontres consécutives à l’EuroBasket. Sa dernière performance sous cette barre remonte aux quarts de finale de l’édition 2022 face à la Pologne. Seule la légende grecque Nikos Galis détient un meilleur record avec 19 matches consécutifs, tandis que Giannis Antetokounmpo maintient actuellement une série de neuf rencontres.

Entrée dans l’histoire du basketball européen

En atteignant les 27 points, Doncic est devenu le quatrième joueur slovène à franchir la barre des 500 points dans l’histoire de la compétition, rejoignant Dennis Schroder (Allemagne) et Jonas Valanciunas (Lituanie) qui ont également réalisé cet exploit lors de ce tournoi. Le joueur des Lakers était entré dans cette rencontre avec 473 points accumulés en 21 apparitions depuis ses débuts en 2017.

À 30 points, il a signé son quatrième match à plus de 30 points lors de cette édition (après 34 contre la Pologne, 39 face à la France et 37 contre Israël), atteignant ce total dès la mi-temps. Seul Nikos Galis a fait mieux avec cinq matches à plus de 30 points lors de l’édition 1989.

Un statut de légende qui se dessine

En franchisant la barre des 40 points, Doncic a rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant réussi plusieurs matches à plus de 40 points dans l’histoire de l’EuroBasket. Son record personnel reste fixé à 47 points contre la France en 2022. Lauri Markkanen a également réalisé cet exploit lors de ce tournoi, rejoignant Galis (6), Eddy Terrace (2) et Doron Jamchi (2).

Avec ses 42 points finaux, la star slovène a dépassé Jaka Lakovic (509 points) et égalé Ivo Daneu (515 points) au classement des meilleurs marqueurs slovènes de l’histoire de l’EuroBasket. Seul Goran Dragic (696 points) reste désormais devant lui dans cette hiérarchie nationale, un record qui semble à portée de main pour le prodige de Ljubljana.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Commentaires

