EuroBasket masculin

« Luka Doncic n'est pas protégé comme il doit l'être » : la Slovénie furieuse contre l'arbitrage après son élimination contre l'Allemagne

EuroBasket - Luka Doncic et son équipe ont pointé du doigt l'arbitrage après leur défaite contre l'Allemagne en quarts de finale de l'EuroBasket. Malgré les 39 points de sa star, la Slovénie s'est inclinée 99 à 91, scellant son élimination du tournoi.
00h00
« Luka Doncic n’est pas protégé comme il doit l’être » : la Slovénie furieuse contre l’arbitrage après son élimination contre l’Allemagne

Luka Doncic a échangé (et ralé) auprès des arbitres toute la soirée.

Crédit photo : Lilian Bordron

« C’était un match à huit contre cinq, je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma carrière », ne s’est pas gêné de souligner Alen Omic, l’ancien pivot de la JL Bourg et des Metropolitans 92, dans des propos notamment rapportés par L’Équipe. Que ce soit en conférence de presse ou en zone mixte, la Slovénie n’en démordait pas contre l’arbitrage ce mercredi 10 septembre, qu’elle a estimé largement en sa défaveur lors de sa défaite en quart de finale de l’EuroBasket par l’Allemagne (99-91)

Malgré une performance exceptionnelle de Luka Doncic (39 points, 10 rebonds et 7 passes décisives), la sélection slovène a finalement dû s’avouer vaincu contre l’Allemagne. Sauf que pour la star des Lakers et ses partenaires, la Mannschaft a bénéficié de coups de sifflets trop généreux.

Une frustration générale contre l’arbitrage

L’écart aux lancers-francs a particulièrement marqué cette rencontre : 37 tentatives pour l’Allemagne contre 25 pour la Slovénie. Luka Doncic, pénalisé par une faute technique dès la deuxième minute, n’a pas caché sa frustration.

« Je suis en colère, vraiment en colère. J’ai reçu ma première faute technique après deux minutes de jeu. Ça ne devrait pas arriver en quarts de finale, peu importe qui le dit, je pense qu’il aurait au moins pu y avoir un avertissement plus tôt », a déclaré la superstar slovène. « J’ai commis quatre fautes personnelles au début du troisième quart-temps, ce qui ne m’est jamais arrivé de ma vie. » S’il a finalement réussi à rester sur le terrain jusqu’au bout, Luka Doncic s’est éteint dans les quatre dernières minutes de la rencontre (pas un seul panier marqué

Son pivot Alen Omic s’est montré encore plus virulent : « Si le meilleur joueur du Championnat d’Europe n’est pas protégé, je ne sais même pas quoi dire. C’était un match à huit contre cinq, je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma carrière. Notre meilleur joueur à l’Euro n’est pas protégé comme il doit l’être. 3 fautes en 10-15 minutes ? Ce n’est pas sérieux. »

Alen Omic a pris la défense de sa star Doncic devant les médias. (Photo : Lilian Bordron)

Un tournoi réussi malgré tout

Malgré cette élimination frustrante, Luka Doncic a tenu à saluer le parcours de son équipe : « Cette équipe nationale a été très mal perçue. Beaucoup de gens ne respectaient pas vraiment cette équipe nationale. Nous nous battons pour la Slovénie, pour ce maillot, et encore une fois, félicitations à nos joueurs. »

Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
sworn
Ils sont dingues, en direct j'ai vu aucun scandale. Bien sûr, et comme dans tous les matchs certains coups de sifflet peuvent être discutés/ Mais par contre toutes les fautes de Luka y sont, meilleur joueur de l'euro ou pas on les siffle. Cet argument de "on protège les meilleurs joueurs"...on peut même dire qu'il a échappé à une ou deux fautes et à certaines techniques qui l'auraient fait sortir encore plus tôt du match. Après c'est le problème quand tout repose sur un seul joueur, parce que on a vu plein de mecs rentrer et prendre 2 voir 3 fautes en moins de 5 min et être benché tout le reste du match (Risacher, Cordinier, Burjanadze...) et je vois pas pourquoi quand c'est la star faudrait faire attention pour la laisser sur le terrain, leurs arguments ont aucun sens en fait. La technique on peut effectivement en discuter, elle arrive effectivement très tôt, en espérant que ça lui serve de leçon et de pas parler à l'arbitre sur toutes les actions dès le début du match. Et bien sûr la FIBA préfère que l'Allemagne passe en demi plutôt que l'équipe de Luka Doncic qui fait de l'audience à lui tout seul, c'est une certitude.
Répondre
(2) J'aime
porte3
bonne analyse, complètement d'accord avec vous, non mais,ils se prennent pour qui ces slovènes ( même si ce sont de bons joueurs ) ce sont aussi d'excellents raleurs et contestataires
Répondre
(1) J'aime
doubleti
Pour pourrir un match le Luka il est fort. Je valide complètement le fait qu'il soit hors norme à tous les points de vue, mais son attitude sur le terrain est particulièrement pénible. Un arbitre n'est pas là pour protéger un joueur, il est là pour que le match se déroule dans les meilleures conditions et ne soit pas perturbé par des actions d'antijeu, de non respect des règles, et d'un comportement antisportif. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le début du championnat d'Europe, Doncic a passé son temps à venir pleurer auprès des arbitres que cela soit en attaque qu'en défense. Pénible. Il y a des joueurs de la sorte dans toutes les catégories qui prennent régulièrement des techniques et qui ne comprennent toujours rien. J'espère que cela lui servira de leçon. Maintenant l'attitude des slovènes est à son image : disproportionnée.
Répondre
(0) J'aime
