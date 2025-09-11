« Luka Doncic n’est pas protégé comme il doit l’être » : la Slovénie furieuse contre l’arbitrage après son élimination contre l’Allemagne

« C’était un match à huit contre cinq, je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma carrière », ne s’est pas gêné de souligner Alen Omic, l’ancien pivot de la JL Bourg et des Metropolitans 92, dans des propos notamment rapportés par L’Équipe. Que ce soit en conférence de presse ou en zone mixte, la Slovénie n’en démordait pas contre l’arbitrage ce mercredi 10 septembre, qu’elle a estimé largement en sa défaveur lors de sa défaite en quart de finale de l’EuroBasket par l’Allemagne (99-91)

Malgré une performance exceptionnelle de Luka Doncic (39 points, 10 rebonds et 7 passes décisives), la sélection slovène a finalement dû s’avouer vaincu contre l’Allemagne. Sauf que pour la star des Lakers et ses partenaires, la Mannschaft a bénéficié de coups de sifflets trop généreux.

Une frustration générale contre l’arbitrage

L’écart aux lancers-francs a particulièrement marqué cette rencontre : 37 tentatives pour l’Allemagne contre 25 pour la Slovénie. Luka Doncic, pénalisé par une faute technique dès la deuxième minute, n’a pas caché sa frustration.

« Je suis en colère, vraiment en colère. J’ai reçu ma première faute technique après deux minutes de jeu. Ça ne devrait pas arriver en quarts de finale, peu importe qui le dit, je pense qu’il aurait au moins pu y avoir un avertissement plus tôt », a déclaré la superstar slovène. « J’ai commis quatre fautes personnelles au début du troisième quart-temps, ce qui ne m’est jamais arrivé de ma vie. » S’il a finalement réussi à rester sur le terrain jusqu’au bout, Luka Doncic s’est éteint dans les quatre dernières minutes de la rencontre (pas un seul panier marqué

Son pivot Alen Omic s’est montré encore plus virulent : « Si le meilleur joueur du Championnat d’Europe n’est pas protégé, je ne sais même pas quoi dire. C’était un match à huit contre cinq, je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma carrière. Notre meilleur joueur à l’Euro n’est pas protégé comme il doit l’être. 3 fautes en 10-15 minutes ? Ce n’est pas sérieux. »

Un tournoi réussi malgré tout

Malgré cette élimination frustrante, Luka Doncic a tenu à saluer le parcours de son équipe : « Cette équipe nationale a été très mal perçue. Beaucoup de gens ne respectaient pas vraiment cette équipe nationale. Nous nous battons pour la Slovénie, pour ce maillot, et encore une fois, félicitations à nos joueurs. »