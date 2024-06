Maël Lebrun prolonge l’aventure avec Fougères

Mael Lebrun (1,98 m, 33 ans) avait quitté Rueil-Malmaison et la Nationale 1, il y a un an pour rejoindre le projet du Pays de Fougères basket et évoluer en Nationale 2 (NM2). La montée en poche, l’ancien joueur de haut-niveau prolonge et retrouve donc la troisième division française.

En effet, la montée de Fougères a été validée par la CCG. Par conséquent le double vainqueur du Trophée Coupe de France 2023 et 2024 accède à la NM1. Arrivé fin août 2023 afin de remplacer Maxence Claveau, blessé, Maël Lebrun a apporté son talent et sa riche expérience. En sortie de banc, l’ancien joueur d’Orléans a tourné à 4,3 points de moyenne cette saison. Encore utile, le natif de Nice reste une saison supplémentaire à Fougères après s’être installé non loin de Rennes, où il avait évolué entre 2020 et 2022.