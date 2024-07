Marine Johannès à Mersin, c’est officiel

Le Çukurova Basketbol Kulübü (CBK) Mersin a enchaîné les annonces de signature ce dimanche 28 juillet. Après Marine Fauthoux (1,74 m, 23 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans), c’est l’arrivée attendue de Marine Johannès (1,78 m, 29 ans) qui a été officialisée.

Une première expérience en Europe en dehors de la France

L’internationale française va vivre sa deuxième expérience à l’étranger, après avoir deux étés au New York Liberty. En Europe, l’arrière a seulement évolué en LFB, à Mondeville, Bourges et l’ASVEL Féminin. Elle suit Gabby Williams qui a elle signé chez le champion d’EuroLeague, le Fenerbahçe Istanbul. Le CBK Mersin est le deuxième poids lourd du basketball féminin turc. Fort d’un budget important, le club situé sur les rives de la Méditerranée vise le titre aussi bien dans son championnat européen qu’au niveau continental.

En plus de ses compatriotes, Marine Johannès retrouvera au moins une ex-coéquipière du New York Liberty. En effet, le CBK a également annoncé les signatures de Kayla Thornton (1,85 m, 31 ans) et de l’internationale britannique Karlie Samuelson (1,83 m, 29 ans).