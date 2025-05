Marine Johannes termine bien la présaison WNBA avec New York

À quatre jours du début de la saison de WNBA, le New York Liberty de Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) se déplaçait dans l’Oregon pour un dernier match de présaison, face aux Toyota Antelopes (Japon). L’affiche ne faisait pas rêver, tant l’écart semblait béant entre les deux formations. Il s’agissait plutôt d’une manière d’honorer la franchise player Sabrina Ionescu, passée par la fac d’Oregon entre 2016 et 2020. Mais le Liberty a assuré l’essentiel : un plein de confiance et une large victoire, à laquelle 13 des 15 joueuses de NY ont pris part.

Pour ce dernier essai grandeur nature avant l’exercice étasunien, Marine Johannès a eu droit à 19 minutes de jeu en sortie de banc. Elle termine le match avec 10 points, à 4/8 aux tirs notamment 2/6 à 3-points, auxquels elle ajoute 2 rebonds et 2 passes décisives. Avec un +/- de 11, l’internationale française a trouvé les ressorts pour rester influente, malgré un manque d’adresse. Restant malgré tout en confiance avec son shoot, l’arrière a tout de même gratifié les spectateurs de l’Oregon de son shoot signature : un tir à 3-points sur une jambe, qui plus est la mauvaise.

— New York Liberty (@nyliberty) May 13, 2025

1st one legged 3 of the season. 😎

(Off the right leg 👀) pic.twitter.com/AaVI06ASA2

— Out of context Marine Johannès 🎨🏀 (@MJohannesOOC) May 13, 2025