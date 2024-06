Marquis Jackson, première recrue du SCABB !

Après l’officialisation de la nouvelle entité du SCABB (Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket), place au recrutement. Le club vient de frapper un joli coup d’entrée de jeu avec Marquis Jackson (1,90 m, 29 ans), la toute première recrue de sa nouvelle histoire.

𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗜𝗦 𝗝𝗔𝗖𝗞𝗦𝗢𝗡 rejoint le SCABB ! Arrière américain de 29ans, shooteur solide et meilleur

intercepteur de ProB cette saison, il apportera à

l'équipe toute son expérience pour la saison 24/25. Bienvenue Marquis ! #MarquonsNotreEmpreinte 🔴⚪️ pic.twitter.com/djII7wwbIF — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) June 3, 2024

Quatre finales en quatre ans

Déniché en Suisse par Neno Asceric, coach de l’ALM Évreux, où il fût champion national avec Fribourg, le combo-guard américain a aussi connu beaucoup de succès depuis son arrivée en France en 2021. Vainqueur de la Leaders Cup Pro B en février 2022 avec la formation normande, il a ensuite connu les finales de play-offs d’accession la saison suivante avec Champagne Basket. Puis cette année, la finale de la Leaders Cup Pro B, toujours avec le club marnais. Mais son équipe s’était inclinée après prolongation contre Vichy. Une finale disputée à l’Arena Saint-Étienne Métropole, son nouvel écrin pour la saison à venir.

Meilleur intercepteur de Pro B

En plus de ses probants résultats collectifs, le natif de Cleveland (Ohio) est un joueur clutch, redoutable shooteur, aussi bien à mi-distance qu’à longue distance, et un solide défenseur. Preuve en est avec 2,6 interceptions par match, le meilleur dans ce domaine cette saison. Avec la formation champenoise, éliminée en quart de finale des play-offs, il valait cette saison 12 points (à 36% de réussite à 3-points), 2,5 rebonds et 3,8 passes décisives, seulement 1,3 balle perdue pour 13,4 d’évaluation en 29 minutes de jeu.

« C’est un gagneur depuis le début de sa carrière, avec de nombreuses finales à son actif, il est déjà passé par là où on veut aller » a déclaré son nouveau coach Maxime Nelaton.