Mathias Lessort et Kostas Sloukas portent le Panathinaïkos, qui égalise contre le Maccabi

Le Panathinaïkos Athenès a égalisé dans son quart de finale contre le Maccabi Tel-Aviv. Défait lors de la première manche, le club grec s’est repris, porté par Mathias Lessort et Kostas Sloukas (95-79).

La mission était d’égaliser à 1-1 dans la série, le Panathinaïkos l’a fait. Après un bon départ (20-28, 10′), le Maccabi Tel-Aviv n’a pas résisté dans le deuxième quart-temps, victime d’un 31-11. A la mi-temps, l’équipe d’Ergin Ataman menait de 12 points, 51 à 39. Elle était emmenée par Kostas Sloukas (190cm, 34 ans) qui a marqué 15 points en première mi-temps. Le meneur grec a conserver le cap en seconde période pour finir avec 29 points, 3 rebonds, 4 passes et 28 d’évaluation.

