Betclic Élite

« Matthew Strazel et Yoan Makoundou étaient surpris de me voir ! » : David Michineau s’exprime après sa signature à Monaco

Betclic ELITE - Arrivé sur le Rocher en provenance de Turquie, le meneur français David Michineau s’est exprimé sur le cap qu’il franchit en Principauté, et les ambitions qui l’accompagnent.
00h00
« Matthew Strazel et Yoan Makoundou étaient surpris de me voir ! » : David Michineau s'exprime après sa signature à Monaco

David Michineau s’est engagé avec l’AS Monaco.

Crédit photo : AS Monaco Basket

Depuis mardi 9 septembre, l’AS Monaco tient son sixième JFL, en David Michineau (1,84 m, 31 ans). Le meneur international français a d’ores-et-déjà accordé une interview aux médias du club, ne cachant pas son “excitation” à l’idée de rejoindre le Rocher. “Je suis très content, sourit-il en introduction. C’est une manière pour moi de toucher le haut niveau européen, dans un grand club comme Monaco. J’ai vraiment hâte de commencer”.

« Les ambitions sont claires : tout gagner »

Parti de Boulogne-Levallois il y a trois ans pour l’Italie puis la Turquie, le natif des Abymes revient changé de ses aventures hors de l’Hexagone. “J’ai pris beaucoup d’expérience là-bas, j’avais un rôle complètement différent, j’ai pu me développer autant sur mes points forts que mes points faibles”.

Photo_Basketball_Player_David Michineau.jpg
David MICHINEAU
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 31 ans (06/06/1994)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi
PTS
14,2
#29
REB
3,3
#86
PD
3,3
#45

Performant à Bursaspor, où il valait encore 14,6 points à 49% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception la saison passée, en 28 minutes de moyenne en Super Ligi, son retour en France, qui plus est à Monaco, a étonné, notamment ses coéquipiers. “Je retrouve des copains dans l’équipe, notamment parmi les Français que je connais plutôt bien. J’étais en vacances avec Matthew [Strazel] et Yoan [Makoundou] en Guadeloupe cet été, ils étaient choqués de me voir arriver (rire)”.

Près de ces joueurs importants qui devraient faciliter son adaptation, mais aussi des autres stars de l’équipe, le meneur de 31 ans se fixe des objectifs élevés, tout en restant humble. “Les ambitions sont claires : tout gagner. Je vais voir ce que je peux apporter à l’équipe, amener de la combativité, et mes qualités pour aider quand il y a besoin de moi”.

L'AS Monaco a officialisé l'arrivée du meneur français au statut de JFL David Michineau en provenance de Turquie.
Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau » – BeBasket
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
lulutoutvert
le coach lui donnera t'il du temps de jeu ? même en Betclic histoire de donner un peu de repos aux stars US ou grecques afin qu'ils performent aux moments importants de la saison.
labrigue- Modifié
Je pense qu'il aura du temps de jeu en BE, car je doute que Mike James joue beaucoup en championnat. Par contre, avec Papagiannis parti et Calathès qui n'est plus que l'ombre de lui même, il ne reste pas vraiment de stars grecques à Monaco. Une star monténégrine ou une autre néo-polonaise à la limite :)
