« Matthew Strazel et Yoan Makoundou étaient surpris de me voir ! » : David Michineau s’exprime après sa signature à Monaco

Depuis mardi 9 septembre, l’AS Monaco tient son sixième JFL, en David Michineau (1,84 m, 31 ans). Le meneur international français a d’ores-et-déjà accordé une interview aux médias du club, ne cachant pas son “excitation” à l’idée de rejoindre le Rocher. “Je suis très content, sourit-il en introduction. C’est une manière pour moi de toucher le haut niveau européen, dans un grand club comme Monaco. J’ai vraiment hâte de commencer”.

« Les ambitions sont claires : tout gagner »

Parti de Boulogne-Levallois il y a trois ans pour l’Italie puis la Turquie, le natif des Abymes revient changé de ses aventures hors de l’Hexagone. “J’ai pris beaucoup d’expérience là-bas, j’avais un rôle complètement différent, j’ai pu me développer autant sur mes points forts que mes points faibles”.

PROFIL JOUEUR David MICHINEAU Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 31 ans (06/06/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 14,2 #29 REB 3,3 #86 PD 3,3 #45

Performant à Bursaspor, où il valait encore 14,6 points à 49% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception la saison passée, en 28 minutes de moyenne en Super Ligi, son retour en France, qui plus est à Monaco, a étonné, notamment ses coéquipiers. “Je retrouve des copains dans l’équipe, notamment parmi les Français que je connais plutôt bien. J’étais en vacances avec Matthew [Strazel] et Yoan [Makoundou] en Guadeloupe cet été, ils étaient choqués de me voir arriver (rire)”.

Près de ces joueurs importants qui devraient faciliter son adaptation, mais aussi des autres stars de l’équipe, le meneur de 31 ans se fixe des objectifs élevés, tout en restant humble. “Les ambitions sont claires : tout gagner. Je vais voir ce que je peux apporter à l’équipe, amener de la combativité, et mes qualités pour aider quand il y a besoin de moi”.