Même en présaison, Le Mans continue de gagner contre Cholet

Depuis un an, Le Mans Sarthe Basket a pris la bonne habitude pour ses supporters de remporter ses derbys contre Cholet. En finale du Trophée du Golfe dimanche 31 août, Guillaume Vizade a conservé sa série d’invincibilité contre le rival des Mauges, au terme d’une rencontre maîtrisée à Vannes.

⌚️ Fin de match Victoire finale dans ce Trophée du Golfe 🙌 Un très bon résultat face à une bonne équipe choletaise 😤 La prépa continue ! 🦾 #GoMSB🦁 pic.twitter.com/AONMmQiktL — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) August 31, 2025

Déjà des automatismes au Mans, de l’évolution à Cholet

Vainqueur autoritaire la veille de Nanterre, Le Mans n’a pas été aussi expéditif contre Cholet, loin de là. Mais le MSB a malgré tout dominé dans l’ensemble. Après avoir pu compter sur la doublette Bogues – Berhanemeskel face au club francilien, c’est cette fois un autre shooteur, David Dileo, qui a porté l’attaque sarthoise. Prolongé cet été, l’ancien joueur du Portel a connu une faste après-midi avec 25 points à 7/9 aux tirs, convertissant la quasi-majorité des tirs extérieurs du Mans (5 sur les 7 convertis sur 17 tentatives). Car si le MSB veut se tourner vers davantage de shooting cette saison, Guillaume Vizade n’en oublie pas pour autant la peinture : TaShawn Thomas, Lucas Dufeal et Jonathan Jeanne ont tous fait mal au secteur intérieur choletais, avec chacun 12 points marqués ou plus.

« C’était un match intéressant parce que c’est vrai que l’adversité était forte », appréciait Guillaume Vizade auprès du Maine Libre. Car Cholet a été dans la rencontre jusqu’au bout (90-87, 38′), ne rendant les armes que dans les deux dernières minutes (96-91). « J’ai bien aimé l’évolution, j’ai vu beaucoup plus d’alignements de la part des joueurs, j’ai vu des règles, même si c’est encore perfectible », se satisfaisait l’entraîneur Fabrice Lefrançois au micro de Ouest-France.

Mais le vécu collectif du Mans est plus fort pour le moment, avec un changement d’effectif un peu moins important qu’à Cholet cet été, notamment au niveau des cadres. « Forcément, la communication des informations, des principes de jeu est accélérée parce qu’à l’intérieur de l’équipe, j’ai des relais avec qui on a déjà passé une année, qui ont un bon niveau de confiance dans ce qu’on propose », soulignait Guillaume Vizade, toujours invaincu face à Cholet (six victoires dont deux en matchs de préparation et quatre en matchs officiels).

Le carton de Warner pour Boulazac

Dans le match pour la 3e place du Trophée du Golfe, Boulazac a pris le meilleur sur Nanterre (85-80), avec l’un des cartons de la présaison pour Angelo Warner (30 points à 7/8 aux tirs et 10/10 aux LFs).