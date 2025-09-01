Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Même en présaison, Le Mans continue de gagner contre Cholet

Présaison - Le Mans, invaincu la saison dernière contre Cholet en quatre confrontations, continue à garder son hégémonie sur son voisin des Mauges, après avoir remporté le Trophée du Golfe dimanche 31 août à Vannes en match de préparation.
|
00h00
Résumé
Écouter
Même en présaison, Le Mans continue de gagner contre Cholet

MVP du Trophée du Golfe, David Dileo a encore joué un mauvais tour à Cholet.

Crédit photo : Julie Dumélié

Depuis un an, Le Mans Sarthe Basket a pris la bonne habitude pour ses supporters de remporter ses derbys contre Cholet. En finale du Trophée du Golfe dimanche 31 août, Guillaume Vizade a conservé sa série d’invincibilité contre le rival des Mauges, au terme d’une rencontre maîtrisée à Vannes.

Déjà des automatismes au Mans, de l’évolution à Cholet

Vainqueur autoritaire la veille de Nanterre, Le Mans n’a pas été aussi expéditif contre Cholet, loin de là. Mais le MSB a malgré tout dominé dans l’ensemble. Après avoir pu compter sur la doublette Bogues – Berhanemeskel face au club francilien, c’est cette fois un autre shooteur, David Dileo, qui a porté l’attaque sarthoise. Prolongé cet été, l’ancien joueur du Portel a connu une faste après-midi avec 25 points à 7/9 aux tirs, convertissant la quasi-majorité des tirs extérieurs du Mans (5 sur les 7 convertis sur 17 tentatives). Car si le MSB veut se tourner vers davantage de shooting cette saison, Guillaume Vizade n’en oublie pas pour autant la peinture : TaShawn Thomas, Lucas Dufeal et Jonathan Jeanne ont tous fait mal au secteur intérieur choletais, avec chacun 12 points marqués ou plus.

« C’était un match intéressant parce que c’est vrai que l’adversité était forte », appréciait Guillaume Vizade auprès du Maine Libre. Car Cholet a été dans la rencontre jusqu’au bout (90-87, 38′), ne rendant les armes que dans les deux dernières minutes (96-91). « J’ai bien aimé l’évolution, j’ai vu beaucoup plus d’alignements de la part des joueurs, j’ai vu des règles, même si c’est encore perfectible », se satisfaisait l’entraîneur Fabrice Lefrançois au micro de Ouest-France.

Mais le vécu collectif du Mans est plus fort pour le moment, avec un changement d’effectif un peu moins important qu’à Cholet cet été, notamment au niveau des cadres. « Forcément, la communication des informations, des principes de jeu est accélérée parce qu’à l’intérieur de l’équipe, j’ai des relais avec qui on a déjà passé une année, qui ont un bon niveau de confiance dans ce qu’on propose », soulignait Guillaume Vizade, toujours invaincu face à Cholet (six victoires dont deux en matchs de préparation et quatre en matchs officiels).

Le carton de Warner pour Boulazac

Dans le match pour la 3e place du Trophée du Golfe, Boulazac a pris le meilleur sur Nanterre (85-80), avec l’un des cartons de la présaison pour Angelo Warner (30 points à 7/8 aux tirs et 10/10 aux LFs).

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Cholet
Cholet
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
porte3
nos bêtes noires , ça tombe bien ils jouent en noir
Répondre
(0) J'aime
kikokoki
A souligner l'absence du poste 5 Mc Neace côté CB
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00Une audience qui se stabilise pour le groupe TF1 lors de France – Israël
EuroBasket
00h00Des nouvelles d’Aaron Cel, devenu directeur sportif à succès en Pologne : « C’est sorti de nulle part ! »
haynes challans
ELITE 2
00h00Le flou règne autour de Randy Haynes, censé revenir à Challans pour la saison d’ÉLITE 2
mans cholet présaison
Présaison
00h00Même en présaison, Le Mans continue de gagner contre Cholet
rupert record wnba
WNBA
00h00En mode sniper, Iliana Rupert établit son nouveau record en WNBA
AmeriCup
00h00Le Brésil remporte sa première AmeriCup depuis 16 ans avec un Yago Santos MVP
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce lundi 1er septembre
Frédéric Fauthoux a perdu son premier match avec l'équipe de France ce dimanche, après 11 victoires pour commencer son mandat à la tête des Bleus
EuroBasket
00h0011 victoires de suite avant une première défaite : Fauthoux ne dépasse pas le record de De Vincenzi
ELITE 2
00h00Avec Germain Castano, le Stade Rochelais va jouer « un basket à risques » en ELITE 2
Jordan Loyd a encore marqué 26 points pour permettre à la Pologne de se défaire de l'Islande à l'Euro
EuroBasket
00h00Bousculée par l’Islande, la Pologne de Loyd reste invaincue à l’Euro
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0