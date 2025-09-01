Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Draymond Green tacle Sylvain Francisco : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris »

EuroBasket - Après la victoire de l’équipe de France sur la Slovénie (103-95) à l’EuroBasket 2025 samedi, Draymond Green a pris la défense de la Slovénie… en glissant un tacle appuyé à Sylvain Francisco et surtout aux Français.
|
00h00
Résumé
Écouter
Draymond Green tacle Sylvain Francisco : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris »

La séquence de fin de match de Sylvain Francisco contre la Slovénie a fait réagir Draymond Green

Crédit photo : Julie Dumélié / © Troy Taormina-Imagn Images

Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a marqué les esprits lors du France – Slovénie de l’EuroBasket 2025, samedi à Katowice. Après un duel spectaculaire, remporté par les Bleus (103-95), une séquence a particulièrement retenu l’attention : après que le Slovène et le meneur français se soient enlacés dans un geste de respect à la fin de la rencontre, Francisco est ensuite parti inscrire un layup facile, déclenchant un buzz sur les réseaux sociaux.

LIRE AUSSI

Une séquence virale qui fait réagir Draymond Green

Le clip a rapidement circulé en ligne et Draymond Green n’a pas tardé à réagir. Le joueur des Golden State Warriors, très actif sur Threads, a commenté : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris ! Go USA ». Une référence directe à la finale olympique de Paris 2024, où Team USA avait pris le dessus sur la France de Victor Wembanyama (98-87). Draymond Green a l’habitude de s’en prendre aux joueurs français, lui qui a l’habitude de tancer Rudy Gobert en NBA.

Draymond Green s'en prend régulièrement aux Français en NBA, Rudy Gobert en tête
Draymond Green s’en prend régulièrement aux Français en NBA, Rudy Gobert en tête (photo : Cary Edmondson-Imagn Images)

Francisco ciblé malgré sa performance XXL

Ironie du sort, ce tacle intervient alors que Sylvain Francisco avait sans doute signé la meilleure performance de sa carrière en Bleu. Le meneur a terminé la rencontre avec 32 points, devenant le 9e Français à passer la barre des 30 unités dans un EuroBasket. Mais c’est son geste après la poignée de main avec Doncic qui a enflammé les débats, y compris outre-Atlantique. « Sylvain a fait une bonne action en ayant marqué ce panier, parce qu‘on ne sait jamais ce qui peut se passer », a encore rappelé son coéquipier Bilal Coulibaly ce lundi, après le match perdu largement contre Israël.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
glidos
Qu'il ne s'inquiète pas Green ! Si tout va bien, au complet, on leur mettra dans la g.... chez eux, à LA, sans leurs monstres sacrés, LBJ, KG ou Curry. Et j'espère que sur son dernier TM, fauthoux n'oubliera pas de demander à son dernier scoreur "surtout n'oublie pas de bien leur faire le geste DODO en revenant en défense"... L'EDF n'est pas là pour se faire des amis, encore moins avec un tocc... comme green.
Répondre
(0) J'aime
djokeric
Je pense que vous étes bien optimiste pour 2028. La Serbie, et le Canada j'y crois, pourquoi pas, mais pas la France. Par contre 2032 j'y crois.
Répondre
(0) J'aime
rix75
Qu'il n'oublie pas que la fin de la supprématie US est proche.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina parti pour rester et prolonger au Partizan Belgrade ?
EuroBasket
00h00Avec Jordan Loyd, le débat des joueurs naturalisés est relancé : « Ce n’est pas bien »
vucevic allman monténégro
EuroBasket
00h00Un grand Vucevic, un Kyle Allman clutch : le Monténégro garde espoir pour les 1/8e de finale
La séquence de fin de match de Sylvain Francisco contre la Slovénie a fait réagir Draymond Green
EuroBasket
00h00Draymond Green tacle Sylvain Francisco : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris »
monaco calathes motiejunas
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco a repris l’entraînement avec Calathes et Motiejunas, Mike James attendu mercredi
EuroBasket
00h00« Une petite chance » pour qu’Alexandre Sarr joue contre la Pologne
EuroBasket
00h00Une audience qui se stabilise pour le groupe TF1 lors de France – Israël
EuroBasket
00h00Des nouvelles d’Aaron Cel, devenu directeur sportif à succès en Pologne : « C’est sorti de nulle part ! »
haynes challans
ELITE 2
00h00Le flou règne autour de Randy Haynes, censé revenir à Challans pour la saison d’ÉLITE 2
mans cholet présaison
Présaison
00h00Même en présaison, Le Mans continue de gagner contre Cholet
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0