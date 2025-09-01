Draymond Green tacle Sylvain Francisco : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris »

Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a marqué les esprits lors du France – Slovénie de l’EuroBasket 2025, samedi à Katowice. Après un duel spectaculaire, remporté par les Bleus (103-95), une séquence a particulièrement retenu l’attention : après que le Slovène et le meneur français se soient enlacés dans un geste de respect à la fin de la rencontre, Francisco est ensuite parti inscrire un layup facile, déclenchant un buzz sur les réseaux sociaux.

Une séquence virale qui fait réagir Draymond Green

Le clip a rapidement circulé en ligne et Draymond Green n’a pas tardé à réagir. Le joueur des Golden State Warriors, très actif sur Threads, a commenté : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris ! Go USA ». Une référence directe à la finale olympique de Paris 2024, où Team USA avait pris le dessus sur la France de Victor Wembanyama (98-87). Draymond Green a l’habitude de s’en prendre aux joueurs français, lui qui a l’habitude de tancer Rudy Gobert en NBA.

Francisco ciblé malgré sa performance XXL

Ironie du sort, ce tacle intervient alors que Sylvain Francisco avait sans doute signé la meilleure performance de sa carrière en Bleu. Le meneur a terminé la rencontre avec 32 points, devenant le 9e Français à passer la barre des 30 unités dans un EuroBasket. Mais c’est son geste après la poignée de main avec Doncic qui a enflammé les débats, y compris outre-Atlantique. « Sylvain a fait une bonne action en ayant marqué ce panier, parce qu‘on ne sait jamais ce qui peut se passer », a encore rappelé son coéquipier Bilal Coulibaly ce lundi, après le match perdu largement contre Israël.