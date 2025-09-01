Une audience qui se stabilise pour le groupe TF1 lors de France – Israël

Après deux victoires inaugurales à l’EuroBasket, l’équipe de France masculine a connu son premier impair au championnat d’Europe. Les Bleus ont chuté face à Israël (69-82), une rencontre qui a été suivie en moyenne par 500 000 téléspectateurs sur les ondes du groupe TF1.

De nouveau 500 000 téléspectateurs en moyenne

Ainsi, après un petit démarrage contre la Belgique (300 000 téléspectateurs) et un joli pic d’audience contre la Slovénie (jusqu’à 900 000 téléspectateurs), l’équipe de France masculine a de nouveau rassemblé un demi-million de téléspectateurs sur TMC à l’occasion de son 3e match de poules contre Israël. Le match contre la sélection slovène, la veille, avait attiré une audience moyenne similaire.

#Audiences @EuroBasket 🏀Nouveau succès pour l'#EuroBasket2025 sur @TMCtv avec @gregmargotton et @nicolas88batum : ISRAËL – FRANCE est #LeaderTNT avec : 📌500 000 tvsp

🔝Pic à 700 000 Très bonnes performances sur cibles :

✅9% de PdA H25-49

✅9% de PdA 25-49

✅7% de PdA 15-34 pic.twitter.com/66BcVHB7Vk — TF1 Pro (@TF1Pro) September 1, 2025

Pour ne pas hypothéquer ses chances de phase finale, l’équipe de France devra réagir mardi 2 septembre pour une rencontre qui promet d’être bouillante face à l’hôte du groupe, la Pologne. Une partie à suivre sur TFX et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891.

Le calendrier TV du premier tour :