EuroBasket masculin

Une audience qui se stabilise pour le groupe TF1 lors de France – Israël

EuroBasket - Pour la seconde fois de suite, l'équipe de France masculine a rassemblé une audience de 500 000 téléspectateurs sur les ondes du groupe TF1 lors de la rencontre contre Israël dimanche 31 août.
00h00
Crédit photo : Julie Dumélié

Après deux victoires inaugurales à l’EuroBasket, l’équipe de France masculine a connu son premier impair au championnat d’Europe. Les Bleus ont chuté face à Israël (69-82), une rencontre qui a été suivie en moyenne par 500 000 téléspectateurs sur les ondes du groupe TF1.

De nouveau 500 000 téléspectateurs en moyenne

Ainsi, après un petit démarrage contre la Belgique (300 000 téléspectateurs) et un joli pic d’audience contre la Slovénie (jusqu’à 900 000 téléspectateurs), l’équipe de France masculine a de nouveau rassemblé un demi-million de téléspectateurs sur TMC à l’occasion de son 3e match de poules contre Israël. Le match contre la sélection slovène, la veille, avait attiré une audience moyenne similaire.

Pour ne pas hypothéquer ses chances de phase finale, l’équipe de France devra réagir mardi 2 septembre pour une rencontre qui promet d’être bouillante face à l’hôte du groupe, la Pologne. Une partie à suivre sur TFX et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891.

Le calendrier TV du premier tour :

  • Belgique – France
    📅 Jeudi 28 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Slovénie
    📅 Samedi 30 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • Israël – France
    📅 Dimanche 31 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Pologne
    📅 Mardi 2 septembre à 20h20
    📺 Sur TFX et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Islande
    📅 Jeudi 4 septembre à 13h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Médias
Médias
Suivre
TF1
TF1
Suivre
