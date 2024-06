Mike Scott quitte l’ASVEL et retourne faire des travaux d’été à Porto Rico

Mike Scott (2,03 m, 35 ans) aime visiblement avoir ses étés occupés. En effet, l’ASVEL vient d’annoncer le départ de son joueur américain pour les Gigantes de Carolina à Porto Rico après une seule saison seulement dans le Rhône.

Mike Scott s’engage avec les Gigantes de Carolina 🇵🇷 Merci @mikescott pour cette saison et bonne chance pour la suite de ta carrière ! 🤝#LDLCASVEL pic.twitter.com/Z6OHgzMzDB — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 7, 2024

Champion en titre du championnat portoricain

Après avoir déjà enchaîné la saison dernière entre maintien du SLUC et gain de la Basketball Superior Nacional (BSN), le joueur aux neuf saisons NBA va de nouveau faire le saut de l’Europe à l’Amérique Centrale. Comme douze mois auparavant, Mike Scott s’est donc engagé avec le club portoricain des Gigantes de Carolina. Club avec lequel il fut sacré champion l’année dernière, aux côtés des ex-joueurs du championnat de France, Tremont Waters et Ronald March. Cerise sur le gâteau : Mike Scott avait même été élu MVP des finales des playoffs.

L’ailier tentera ainsi de retrouver une certaine hauteur, lui qui a connu un exercice difficile pour sa découverte de l’EuroLeague avec l’ASVEL. Malgré ses 10,4 points et 3,9 rebonds en 22 minutes de jeu en moyenne en 29 matchs d’EuroLeague, il n’aura pas aidé Villeurbanne à mieux figurer dans la plus grande compétition européenne (avant-dernier de la saison régulière). Ses qualités de scoreur et d’adresse à longue distance n’auront pas non plus aider l’ASVEL à reconquérir son titre de champion de France en Betclic ELITE. Après avoir joué les trois premiers matchs lors de la demi-finale des playoffs contre Paris, il n’avait pas pu aller au bout de la série en raison d’une blessure au genou.