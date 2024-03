Milos Teodosic parmi les nombreux absents de l’Étoile Rouge à Monaco

Milos Teodosic (1,96 m, 36 ans) ne sera pas en mesure d’empêcher Mike James de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague ce jeudi 7 mars. Le meneur de l’Étoile Rouge de Belgrade est forfait pour la rencontre de la 28e journée d’EuroLeague annonce Sport Klub.

L’Etoile Rouge doit gagner pour rester en course pour le play-in

Touché à la cheville, l’international serbe a manqué la dernière rencontre européenne de son équipe, face au Bayern Munich. Depuis la mi-février et la victoire en finale de la Coupe Radivoj Korać – la Leaders Cup serbe -, Milos Teodosic n’a plus joué car il suit une rééducation suite à une blessure au poignet. A près de 37 ans (le 19 mars), l’ancien joueur de l’Olympiakos et du CSKA Moscou a tout de même disputé 23 des 27 rencontres d’EuroLeague cette saison, pour 10 points à 39,1% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 5,7 passes décisives en moins de 22 minutes. Il a encore atteint les 40 d’évaluation juste avant Noël. Seulement, son équipe semble presque hors course pour se qualifier pour le play-in. A sept journées de la fin de la saison régulière, elle compte trois victoires de retard sur Valence. L’équipe d’Ioánnis Sfairópoulos n’a donc plus vraiment le droit à l’erreur.

Cela semble mission impossible puisque quatre autres joueurs sont à l’arrêt : Nikola Topic (genou), Trey Thompkins (genou), Dejan Davidovac (qui vient d’être père) et Dalibor Ilic (malade). De son côté, la Roca Team pourrait faire sans l’un des anciens joueurs de l’Étoile Rouge de Belgrade, Jordan Loyd.