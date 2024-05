Miralem Halilovic suit son ami Justin Bibbins au Dinamo Sassari

Miralem Halilovic (2,05 m, 32 ans) rejoint le Dinamo Sassari a annoncé le club italien ce lundi 27 mai. L’ancien intérieur d’Orléans, des Metropolitans 92 et Nanterre rejoint Justin Bibbins, fraîchement signé.

La Dinamo annuncia con grande soddisfazione l’ingaggio per la prossima stagione di 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐥𝐨𝐯𝐢𝐜, bosniaco classe 1991, centro di 206 cm per 106 kg, nella passata stagione al Galatasaray in Turchia.

