Passe d’armes autour du départ de Godwin Omenaka pour Nancy

Parti de la JL Bourg pour rejoindre le SLUC Nancy au mois de février, Godwin Omenaka manque au collectif bressan à l’heure où Kevin Kokila est à l’arrêt et que le calendrier de l’équipe de Frédéric Fauthoux s’annonce chargé.

François Lamy, le consultant sportif de la JL Bourg, est revenu sur le départ du pivot nigérian et n’a pas ménagé l’agent de Godwin Omenaka, Nuno Pedroso, dans ses propos. Ce dernier a souhaité faire valoir son droit de réponse, à lire ci-dessous :

« J’apporte des éclaircissements concernant le récent départ de mon client Godwin Omenaka de JL Bourg. Il y a eu des idées fausses et des spéculations autour de cette information, et il est impératif d’y répondre directement. Je tiens à exprimer que JL Bourg est une organisation de premier ordre et qu’il n’y a rien à dire sur leur professionnalisme et qu’ils méritent tout le succès qu’ils ont.

Cependant, je comprends qu’il puisse y avoir certaines circonstances sur le départ de Godwin Omenaka de la JL Bourg qui sont contraires à ce qui circule, selon la voix du consultant sportif M. François Lamy. Tout au long de son passage chez JL Bourg, M. Omenaka a fait partie intégrante de l’équipe, faisant preuve non seulement de talent, mais également d’un dévouement et d’un professionnalisme sans faille. Mais au cours des derniers mois, il est devenu de plus en plus évident que son rôle avait changé, passant d’un jeune prospect ayant de bons apports à l’équipe à un joueur qui n’était pas impliqué dans l’équipe et qui n’était pas utilisé pendant la majorité du temps/des matchs, apportant une situation difficile, malgré tous les efforts déployés pour créer une atmosphère positive.

Malheureusement, divers facteurs ont contribué à créer un environnement peu propice au bonheur de Godwin et c’était mon travail d’essayer de trouver une solution pour remedier à cela. Malgré diverses tentatives pour résoudre ces problèmes par le dialogue et la médiation avec différents scénarios en option, il est devenu clair que la JL Bourg, par la voix de son consultant sportif, n’était pas disposée à changer quoi que ce soit sur la situation du joueur. J’ai été informé que d’autres discussions (quant à son avenir) seraient effectuées seulement après la Leaders Cup.

Étonnamment, quelques jours avant que je ne vienne à la Leaders Cup, j’ai reçu un appel téléphonique du consultant sportif de JL Bourg, M. François Lamy, et je lui ai fait part de mes inquiétudes concernant la situation de M. Omenaka dans l’équipe. Après discussions avec le staff de l’équipe, une décision de départ du joueur a été prise (si tel était le souhait du joueur) après la Leaders Cup. J’en ai parlé avec mon client et nous avons décidé que le meilleur scénario pour le moment était son départ car la situation ne s’améliorait pas comme nous l’espérions. Mon agent partenaire (en France) et moi-même avons eu une réunion avec M. François Lamy et il est essentiel de préciser que le départ du joueur était un accord mutuel obtenu grâce à des discussions ouvertes et honnêtes entre les parties.

Après le week-end de la Leaders Cup, alors que tout était convenu et que j’en avais déjà informé mon client, j’ai soudainement reçu un autre appel de M. François Lamy. Je m’attendais à une conversation de routine pour finaliser les termes convenus 2 jours auparavant, mais à la place, j’ai été accueilli par un langage colérique offensant et insultes sans aucune provocation ni raison ! En plus de 10 ans d’expérience professionnelle au sein de nombreuses équipes dans le monde, à tous les niveaux, je n’avais jamais vécu une telle situation et il m’est difficile de comprendre comment quelqu’un peut se comporter de manière aussi irrespectueuse, alors que les normes fondamentales de professionnalisme, de respect et de la décence ont été écartées. Moi-même, Nuno Pedroso, et mon agence Flex Basketball Management ainsi que mes clients sommes fiers d’être reconnus comme des professionnels de haut niveau et des personnes respectées dans le secteur, avec un vaste réseau de bonnes affaires et de bonnes relations.

Cette expérience m’a amené à remettre en question l’intégrité de M. François Lamy et il est décourageant de constater un décalage entre les valeurs de l’organisation JL Bourg et le comportement de cette personne.

Je clôture ce dossier et ce processus en souhaitant bonne chance et du succès à la JL Bourg ! »