Monaco prend l’avantage 2-1 contre l’ASVEL, qui marque son plus faible total de points depuis janvier

Cette demi-finale désormais classique du basket français est en train de tourner à l’avantage de l’AS Monaco. Après leur victoire de 17 points à l’extérieur lors du Match 2 (77-94), les Monégasques en ont remis une couche, cette fois à domicile. « Quand Monaco joue comme ça, on n’est pas capables de les arrêter » disait Pierric Poupet en conférence de presse à l’issue du dernier match, débordé par l’intensité adverse. Ses joueurs auront subi peu ou prou la même chose pendant ce Match 3. Dans un match âpre, marqué par la combativité défensive plus que par l’adresse offensive, les joueurs de l’ASVEL n’ont marqué que 64 points face à la défense monégasque, s’inclinant face aux 74 points adverses.

L’ASVEL au plus bas offensivement depuis cinq mois

La dernière équipe à avoir maintenu l’ASVEL à moins de 65 points est le Partizan Belgrade, dans un match d’EuroLeague à la mi-janvier. Même la défense monégasque, certainement du calibre pour réaliser ce genre d’exploits, n’était plus parvenue à le faire depuis plus de deux ans. C’est désormais chose faite. Il faut dire qu’ils ont été bien aidés par l’attaque villeurbannaise, maladroite comme rarement. En plus des 40% d’adresse aux tirs, dont un très faiblard 3/17 à 3-points (18%), les hommes de Pierric Poupet ont perdu… 21 ballons. Difficile de gagner un match dans ces conditions. Seul Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) a surnagé, comme souvent, avec 22 points à 6/14 et 9/11 aux lancers.

Mais en dehors de lui, l’équipe a peiné à trouver d’autres solutions offensives. Shaquille Harrison, meilleur marqueur depuis le début des playoffs, s’est trouvé peu inspiré offensivement avec 4 points à 1/5 aux tirs. Les pivots Joffrey Lauvergne et Neal Sako ont été bien piégés par la défense monégasque sur pick-and-roll, tandis que les créateurs Paris Lee et Nando de Colo n’ont pas réussi à peser. En résulte une performance offensive famélique, avec pas un seul quart-temps au-delà de 17 points. Le mouvement de balle demandé par Sako au micro de DAZN à la mi-temps n’est jamais arrivé.

« Il y a eu un manque d’attention sur les petits détails qu’on avait vus avant le match. On était bien dans l’intensité, dans le combat, mais face à Monaco il faut être bons partout pour avoir une chance de gagner » a résumé Maledon, toujours à DAZN, après la rencontre. À noter cependant l’excellent match d’Andre Roberson, complet avec un gros double-double à 13 points, 15 rebonds et 5 interceptions.

Monaco sérieux : « La défense est toujours la clé pour nous »

Côté monégasque, la performance a forcément été facilitée par la défense. Celle-ci a permis aux joueurs de vite se projeter vers l’avant et de profiter d’une défense villeurbannaise désorganisée. « Notre niveau dépend de l’intensité défensive qu’on met, il faut qu’on soit plus constants là-dessus. Quand on est dans le plan de jeu défensif qu’il faut, on arrive à faire des stops et du jeu rapide » prévenait Mam Jaiteh (15 points) à la mi-temps. Avec 13 interceptions, 3 contres et de bons contests sur chaque tir adverse, les hommes de Vassilis Spanoulis peuvent être satisfaits de leur prestation de ce côté du terrain.

« Ce soir, même si on n’a pas été dans un grand soir offensivement, notre défense nous a permis de l’emporter » a analysé Matthew Strazel, encore précieux avec 14 points, même si très nerveux pendant le match. « La défense est toujours la clé pour nous » a abondé son coéquipier sur le back-court Nick Calathès (6 points, 5 passes décisives), auteur d’un excellent passage dans le quatrième quart, qui a permis à Monaco de creuser l’écart.

Auparavant, le match s’était joué sur des runs. Un 12-4 d’entame de l’ASVEL, suivi d’un 15-0 de Monaco… En bref, une vraie rencontre de playoffs avec de l’intensité, des duels et des runs. À l’image de chaque confrontation entre les deux équipes depuis quelques années, qui sont souvent des guerres de tranchées. Monaco et l’ASVEL sont en effet dans le Top 3 des meilleures défenses du championnat cette saison, avec respectivement 106 et 111 de Defensive Rating. Le Match 4 pourrait de nouveau être de cet acabit. D’autant plus que le club 21 fois champion de France sera dos au mur, et devra absolument l’emporter à Gaston-Médecin mardi (21h00) pour forcer un Match 5 décisif. Sinon, l’ASM filera en finale pour la quatrième année consécutive.