Monique Akoa-Makani et Maëva Djaldi-Tabdi, tombeuses de Bourges… avant d’y jouer ?

Alors qu’elles ont brillé face à Bourges samedi avec Charnay, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) et Maeva Djaldi-Tabdi (1,87 m, 26 ans) devraient porter les couleurs du Tango Bourges Basket la saison prochaine. Deux renforts de poids pour le club du Cher, confirmés par les médias locaux.

Deux leaders de Charnay vers Bourges

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais confirmé. Le Journal de Saône-et-Loire et Le Berry Républicain ont annoncé ce week-end l’arrivée de Monique Akoa-Makani à Bourges pour la saison 2025-2026. L’arrière de 1,76 m, véritable révélation du CBBS cette saison, est pressentie pour succéder à Pauline Astier, attendue à Prague. Elle ne devrait pas arriver seule : Maëva Djaldi-Tabdi, intérieure internationale française, devrait également faire le chemin jusqu’au Prado.

Les deux joueuses réalisent une saison de très haut niveau avec le surprenant Charnay Basket Bourgogne Sud, actuellement troisième de La Boulangère Wonderligue. Monique Akao-Makani est la deuxième meilleure marqueuse (14,5 points) et meilleure passeuse (5,4) de l’équipe, en plus d’être à 4,1 rebonds par match. De son côté, Maëva Djaldi-Tabdi est troisième meilleure marqueuse (10,2 points) et meilleure rebondeuse (7,7 rebonds) du CBBS.

Leur dernier fait d’arme commun ? Avoir fait tomber Bourges ce week-end dans un match accroché. Une performance qui a sans doute encore renforcé la conviction des dirigeants tango quant à leur potentiel.

À Bourges, Akoa-Makani pourrait former une ligne arrière explosive avec Tima Pouye (1,75 m, 25 ans), alors que Djaldi-Tabdi trouverait un système offensif taillé pour ses qualités d’intérieure sous les ordres d’Olivier Lafargue.