Nadir Hifi est désormais le meilleur marqueur de l’EuroCup

Nadir Hifi ne cesse d’impressionner. Après avoir donné la victoire à Paris contre l’ASVEL dimanche dernier en Betclic ELITE, le meneur strasbourgeois s’est montré très propre dans la large victoire de sa formation contre Venise (100-70) ce mardi 12 décembre en EuroCup.

En moins de 19 minutes de jeu, l’ancien meneur du Portel a inscrit 18 points à 7/12 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, et donné 5 passes décisives. Le sixième de luxe de l’effectif de Tuomas Iisalo conserve ainsi sa moyenne de 18 points, en seulement 22 minutes et 41 secondes par match, une moyenne qui fait tout simplement de lui le meilleur marqueur de l’EuroCup.

Jaylen Hoard cinquième

En effet, l’ailier lituanien Gediminas Orelik (17,9 points par match) s’est contenté de 9 points lors de la défaite du Lietkabelis Panevezys (69-60) chez l’Aris Salonique ce mercredi. Il recule au classement et Nadir Hifi en profite. Toutefois la course est serrée puisque l’ancien pivot d’Orléans Gabe Olaseni pousse (17,9 points par rencontre, après ses 24 points et 9 rebonds pour 36 d’évaluation contre Hambourg) et que le coéquipier de Gediminas Orelik, Deividas Sirvydis (17,7 points), est justement derrière, de même que le Français Jaylen Hoard (17,6 points).

Là où Nadir Hifi impressionne, c’est sa propension à être efficace. Il tourne ainsi à 59,3% à 2-points, 45,9% à 3-points et 89,7% aux lancers francs. Surtout, son équipe occupe la tête de la poule A avec 10 victoires en 11 matches.