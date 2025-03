Nando De Colo bat un nouveau record en EuroLeague

Jeudi soir, l’ASVEL s’est incliné sur le parquet du Fenerbahçe (92-82), mais Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) a une nouvelle fois démontré son talent et sa longévité. Avec 13 points et 11 passes décisives, le Nordiste est devenu, à 37 ans et 267 jours, le joueur le plus âgé à réussir un double-double points/passes dans la compétition européenne. Il améliore ainsi son propre record, qu’il avait établi plus tôt dans la saison avec 18 points et 11 passes… déjà contre le Fenerbahçe.

Un record de longévité et une barre symbolique franchie

Le Français dépasse ainsi Vassilis Spanoulis, actuel coach de Monaco, qui détenait ce record depuis la saison 2019-2020 avec 18 points et 10 passes à 37 ans et 133 jours. En plus de cette marque de longévité, De Colo a franchi un cap symbolique en dépassant la barre des 2 000 points sous les couleurs de Villeurbanne en EuroLeague.

And couting… @NandoDeColo atteint la barre des 2000 points inscrits sous les couleurs villeurbannaises ! ✅#LDLCASVEL pic.twitter.com/c0Ec8YSn6M — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 13, 2025

Cette saison, il tourne en moyenne à 10,9 points, 1,6 rebond et 4,7 passes décisives en 20 minutes sur 50 rencontres toutes compétitions confondues (dont 46 en sortant du banc). En EuroLeague, ces chiffres montent à 11,6 points, 1,7 rebond et 4,8 passes en 21 minutes. Malgré ses performances, l’ASVEL peine toujours à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

Nick Calathes aussi dans l’histoire

Un autre vétéran a marqué cette saison : Nick Calathes (Monaco), qui s’est hissé à la 9e place des joueurs les plus âgés à enregistrer un double-double points/passes. À 35 ans et 359 jours, il a compilé 12 points et 10 passes dans une victoire contre le Real Madrid le 31 janvier dernier.

Si la performance de De Colo n’a pas suffi à faire gagner l’ASVEL, elle rappelle une nouvelle fois l’impact de l’arrière français en EuroLeague, lui qui continue d’écrire l’histoire du basketball européen.