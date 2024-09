Nanterre enfin au complet avec Ahmad Caver

Dernier club de Betclic ÉLITE à ne pas être au complet, Nanterre a enfin bouclé son recrutement ! Au sortir d’un week-end bressan très compliqué, où le club francilien a enchaîné deux lourdes défaites (65-84 contre l’ASVEL puis 71-86 face à Chalon-sur-Saône), Philippe Da Silva a déniché celui qui sera aux manettes de son équipe : Ahmad Caver (1,88 m), vainqueur de la Coupe de France la saison dernière avec la JDA Dijon. Un joli cadeau d’anniversaire pour le combo-guard américain, puisqu’il fête ce jeudi ses 28 ans !

Ahmad Caver vient compléter la collection @Nanterre92 édition 24/25! 🃏🇺🇸Après avoir été meilleur meneur du Championnat Lituanien le meneur de 27 ans a rejoint notre championnat la saison dernière. Avec près de 10pts, 3,3 pds et 9 d'éval en moy. Ahmad sera un renfort de poids !💪 pic.twitter.com/BZ8kr7Tl1I — Nanterre 92 (@Nanterre92) September 12, 2024

Arrivé hors de forme en Bourgogne en novembre dernier, après avoir fui Israël et vécu un drame familial, l’ancien joueur des Pacers (un match avec Indiana en janvier 2022) a mis du temps à se mettre dans le bain dijonnais, malgré d’évidentes qualités de percussion. Mais il a fini par monter en puissance (10,7 points à 44%, 2,3 rebonds et 3,2 passes décisives en 30 matchs), afin notamment de s’offrir le premier trophée collectif de sa carrière professionnelle. « Il est capable de faire la différence sur du un contre un, sur ‘‘pick & roll’’ il a une bonne lecture, une bonne passe, il lit bien les situations par rapport aux différentes défenses proposées », expliquait son ex-entraîneur Laurent Legname au Bien Public en janvier. « Il a un très bon shoot à mi-distance en ‘‘pull-up’’. Et même si son jeu n’est pas axé sur le tir à trois points, si on ne respecte pas son shoot il en est capable. »

Reste que le néo-nanterrien est capable de faire bien mieux que cela. Avant de débarquer à Dijon, il avait ainsi été étincelant en Lituanie, meilleur marqueur et MVP du championnat avec les Wolves (17,1 points à 46%, 3,2 rebonds et 5,8 passes décisives). C’était alors sa première expérience européenne. La JDA lui a permis de voir autre chose et de continuer à apprendre. Avant l’explosion à Nanterre ?

