36 points, 11 rebonds et un record : la performance exceptionnelle de Sabrina Ionescu avec le Liberty

Sabrina Ionescu a livré une performance exceptionnelle dimanche soir, inscrivant 36 points et captant 11 rebonds pour mener le New York Liberty à la victoire 87-78 contre le Connecticut Sun. Cette démonstration met fin à une série de quatre défaites consécutives qui commençait à inquiéter dans la Big Apple.

La meneuse du Liberty a pris le match par le bon bout dès l’entame, inscrivant 16 des 20 premiers points de son équipe et atteignant déjà la barre des 20 points à la mi-temps. « J’ai essayé de donner le ton », a-t-elle commenté après la rencontre. « Je n’étais pas sûre des ajustements défensifs qu’elles allaient faire. Je devais être prête pour cela. »

Sabrina Ionescu dominated the court, just one point shy of her career-high 🔥 pic.twitter.com/xd4i8MWnza

— espnW (@espnW) August 3, 2025