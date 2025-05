New York refait le coup à Boston, OKC écrase Denver et Ousmane Dieng en profite

Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a disputé 8 minutes dans la large victoire d’Oklahoma City face aux Denver Nuggets (149-106) lors du match 2 des demi-finales de conférence Ouest. Plus tôt, les Knicks ont réalisé un nouvel exploit en s’imposant de justesse à Boston (91-90), et prennent une sérieuse option à l’Est.

New York s’offre Boston une deuxième fois, malgré une adresse catastrophique

Menés de 18 points dans le dernier quart-temps, les Knicks ont une nouvelle fois réussi un improbable come-back au TD Garden. Comme lors du Game 1, Mikal Bridges a conclu la rencontre sur une interception décisive. Avec 14 points inscrits uniquement dans le dernier quart-temps, l’ancien joueur de Villanova a incarné la remontée spectaculaire des siens.

CLUTCH DEFENSE FROM MIKAL BRIDGES TO SEAL THE GAME AGAIN 😱 pic.twitter.com/2tSlC48DXj — SportsCenter (@SportsCenter) May 8, 2025

Josh Hart (23 points) et Karl-Anthony Towns (21 points, 17 rebonds) ont également été précieux pour New York, qui mène désormais 2-0 dans la série, malgré un pourcentage global de 41% aux tirs. Côté Celtics, Jayson Tatum est passé à côté (13 points à 5/19) dans un collectif en panne totale en fin de match. Boston n’a inscrit qu’un seul panier en plus de huit minutes dans le money time. Surtout, les tenants du titre ont une nouvelle fois été très maladroits à 3-points (10/40).

OKC en mode record, Dieng sur le parquet

A l’Ouest, Oklahoma City a corrigé Denver dans des proportions historiques. Les hommes de Mark Daigneault ont inscrit 87 points en première mi-temps, un record NBA en playoffs pour un premier acte. Portés par un Shai Gilgeous-Alexander incandescent (34 points à 11/13, 11/11 aux lancers, 8 passes), le Thunder a surclassé les champions en titre pour égaliser à 1-1.

Le Français Ousmane Dieng est entré en jeu en deuxième mi-temps. Le joueur formé à Villeneuve-sur-Lot- a terminé avec 2 points (à 0/3 aux tirs), 2 rebonds et 1 passe en 8 minutes. Un temps de jeu symbolique mais révélateur de la domination du Thunder dans ce match à sens unique.

Suite attendue dès vendredi

OKC se rend à Denver pour le match 3 dès vendredi, avec l’intention de poursuivre sur cette dynamique. New York, de son côté, accueillera Boston samedi dans une ambiance qui s’annonce électrique au Madison Square Garden. Les deux séries sont loin d’être terminées, mais les Knicks ont frappé très fort.