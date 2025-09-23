Nick Calathes absent du Top 25 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’EuroLeague : « Impossible que je ne sois pas dans cette liste »

Alors que son avenir demeure incertain à l’AS Monaco, Nick Calathes a accordé une interview à nos confrères de Euro Insiders, dans laquelle il n’a pas caché sa surprise concernant son absence de la liste du Top 25 EuroLeague. Le meneur de l’AS Monaco a livré ses réflexions sur ce snob qui l’a marqué.

Une absence qui surprend le vétéran américano-grec

Interrogé sur son sentiment quand à son absence de la liste des 25 meilleurs joueurs de l’élite européenne, Calathes s’est dit surpris « À 100%. Je n’en ai pas fait tout un plat, tous les gars sur la liste sont de grands joueurs et le méritent, mais si vous regardez tout ce que j’ai fait en EuroLeague et accompli, c’est impossible que je ne sois pas sur cette liste ». Le joueur de 36 ans a poursuivi : « Si vous regardez les points, les passes, les interceptions, l’évaluation, les rebonds… Je pense que je suis dans le Top 15 de toutes les statistiques possibles. Je ne sais pas comment je ne peux pas être sur cette liste. »

PROFIL JOUEUR Nick CALATHES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 36 ans (07/02/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,2 #182 REB 2,5 #128 PD 4,4 #12

Malgré sa déception, Calathes reste philosophe : « Ça ne va pas gâcher ma journée, mais quand je l’ai vu, j’étais choqué. » Il a également mentionné le cas de Jan Vesely, lui aussi absent « malgré ses exploits », estimant que certains choix étaient discutables. Il a notamment pris en exemple Manu Ginobili, intégré à la liste alors qu’il n’a joué qu’une saison en EuroLeague. Son coéquipier à Monaco Mike James s’était déjà indigné de l’absence du meneur grec, alors que l’Américain fait pour sa part partie de la liste.