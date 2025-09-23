Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Nick Calathes absent du Top 25 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’EuroLeague : « Impossible que je ne sois pas dans cette liste »

Le meneur de Monaco s'est étonné de ne pas figurer dans la liste des 25 meilleurs joueurs de l'histoire de l'EuroLeague, estimant être dans le Top 15 de toutes les statistiques possibles de la compétition européenne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nick Calathes absent du Top 25 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’EuroLeague : « Impossible que je ne sois pas dans cette liste »

Nick Calathes ne fait pas partie des 25 meilleurs joueurs de l’histoire de l’EuroLeague, ce qui l’a fait réagir.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que son avenir demeure incertain à l’AS Monaco, Nick Calathes a accordé une interview à nos confrères de Euro Insiders, dans laquelle il n’a pas caché sa surprise concernant son absence de la liste du Top 25 EuroLeague. Le meneur de l’AS Monaco a livré ses réflexions sur ce snob qui l’a marqué.

LIRE AUSSI
EuroLeague - Alors que l’AS Monaco aimerait libérer Nick Calathes de sa dernière année de contrat, le meneur grec pourrait rebondir à l’Olympiakos, son arrivée étant étudiée après la blessure de Keenan Evans.
Pas dans les plans de Monaco, Nick Calathes a peut-être trouvé une belle porte de sortie – BeBasket
Rédaction

Une absence qui surprend le vétéran américano-grec

Interrogé sur son sentiment quand à son absence de la liste des 25 meilleurs joueurs de l’élite européenne, Calathes s’est dit surpris « À 100%. Je n’en ai pas fait tout un plat, tous les gars sur la liste sont de grands joueurs et le méritent, mais si vous regardez tout ce que j’ai fait en EuroLeague et accompli, c’est impossible que je ne sois pas sur cette liste ». Le joueur de 36 ans a poursuivi : « Si vous regardez les points, les passes, les interceptions, l’évaluation, les rebonds… Je pense que je suis dans le Top 15 de toutes les statistiques possibles. Je ne sais pas comment je ne peux pas être sur cette liste. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nick Calathes.jpg
Nick CALATHES
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 36 ans (07/02/1989)

Nationalités:

logo greece.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
4,2
#182
REB
2,5
#128
PD
4,4
#12

Malgré sa déception, Calathes reste philosophe : « Ça ne va pas gâcher ma journée, mais quand je l’ai vu, j’étais choqué. » Il a également mentionné le cas de Jan Vesely, lui aussi absent « malgré ses exploits », estimant que certains choix étaient discutables. Il a notamment pris en exemple Manu Ginobili, intégré à la liste alors qu’il n’a joué qu’une saison en EuroLeague. Son coéquipier à Monaco Mike James s’était déjà indigné de l’absence du meneur grec, alors que l’Américain fait pour sa part partie de la liste.

LIRE AUSSI
EuroLeague - Nick Calathes, meneur de l’AS Monaco et meilleur passeur et intercepteur de l’histoire de l’EuroLeague, ne figure pas dans la prestigieuse sélection des 25 meilleurs joueurs de l’histoire de la compétition. Une absence remarquée, qui a fait réagir son coéquipier Mike James.
Nick Calathes snobé du Top 25 all-time de l’EuroLeague, Mike James s’indigne – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cyril68
Une évidence.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France féminine effectué, avec deux chocs 100% Boulangère Wonderligue au programme !
Betclic ELITE
00h00ITW – Jonathan Jeanne, de retour au Mans dix ans après : « Je suis un homme nouveau »
Nick Calathes
EuroLeague
00h00Nick Calathes absent du Top 25 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’EuroLeague : « Impossible que je ne sois pas dans cette liste »
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
Evan Fournier champion de Grèce (1)
EuroLeague
00h00Evan Fournier valide la possible arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos
Dominique Malonga est montée en puissance au cours de saison rookie en WNBA, avec Seattle
WNBA
00h00Dominique Malonga revient sur son « incroyable » première saison WNBA avec Seattle
Adama Bal n'a tourné qu'à 3,4 points de moyenne avec la SIG Strasbourg en préparation
Betclic ELITE
00h00Adama Bal victime de l’arrivée d’Abdoulaye Ndoye à Strasbourg ?
Boris Dallo en janvier 2024 avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Boris Dallo avec Saint-Quentin pour le début de saison ?
Boris Diaw a participé à l'émission Mask Singer
Médias
00h00Quand Boris Diaw, manager général de l’équipe de France, est l’invité surprise d’une célèbre émission de TF1
Mathéo Leray et l'Elan Chalon sont en quête d'une qualification en BCL
Basketball Champions League
00h00« Road To The BCL » : dans les coulisses de la victoire de l’Élan Chalon contre Porto
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
1 / 0