Nicolas Batum imagine bien Mathias Lessort en NBA : « Il trouverait sa place »

Alors que de plus en plus de jeunes français arrivent en NBA via la Draft chaque année, d’autres schémas sont aussi possibles. Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) en a montré l’exemple l’été dernier et pourrait ouvrir la voie pour d’autres. C’est en tout cas ce que pense Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans), récemment interviewé par le Grec Amerikanos24tv à Los Angeles. Selon lui, un autre tricolore de la génération 1995 pourrait s’inspirer du parcours de Yabusele : Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans). Interrogé sur la possibilité de voir le Martiniquais un jour en NBA, Batum, qui connaît la ligue sur le bout des doigts, a affirmé qu’il en avait toutes les qualités :

🇫🇷🗣️ Nicolas Batum believes that his national team teammate, Mathias Lesort, can succeed in the NBA if he wants to try.

Do you think Mathias Lessort could make it in the NBA?🤔 pic.twitter.com/TkXlNCIAq1

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 5, 2025