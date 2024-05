Non-qualifiés en playoffs, Zacharie Perrin (Antibes) et Mohamed Diawara (Poitiers) se tournent vers la Draft

La 34e et dernière journée de Pro B ce vendredi 10 mai a décidé de la suite de la saison de 6 des 17 prospects français qui se sont déclarés candidats à la Draft NBA. Alors que Ilias Kamardine, Lucas Dufeal, Noah Penda (Vichy) et Ugo Doumbia (Châlons-Reims) vont continuer l’aventure en playoffs, la saison s’est brutalement arrêtée pour Zacharie Perrin (Antibes) et Mohamed Diawara (Poitiers), dont les deux équipes étaient pourtant dans la course au top 8. Les deux échouent au pied de celui-ci – respectivement en 9e et 10e position – au profit de l’Élan Béarnais et de l’Alliance Sport Alsace qui ont accroché les deux dernières places qualificatives. Une fois cet échec digéré, Perrin et Diawara vont pouvoir se tourner vers la Draft qui arrive à grand pas.

Pour Zacharie Perrin, un finish en beauté qui met en exergue l’évolution de son jeu

Vendredi soir, les Sharks d’Antibes ont rempli leur mission en l’emportant contre Boulazac (66-58). Mais cela n’a pas suffi pour se qualifier, puisqu’ils n’avaient pas leur destin en main. Avec 15 points et 8 rebonds, Zacharie Perrin (2,02 m, 19 ans) a été un grand artisan de cette victoire. Il a pris feu en seconde période, notamment avec un 3-points décisif à trois minutes du terme, ou un impressionnant poster dunk dans le troisième quart-temps. Une performance dans la lignée de ses dernière sorties. Il a dépassé la barre des 10 points de moyenne cette saison. Le jeune intérieur compile des statistiques de 10,1 points à 53,3% de réussite aux tirs (dont 35,7% à 3-points), 6,8 rebonds et 1,1 passe décisive en 24 minutes de moyenne. Ce pourcentage à 3 points est une vraie satisfaction pour lui, qui ne s’était jamais vraiment essayé au tir extérieur dans sa jeune carrière. C’est ce qu’il a expliqué auprès de laSharks TV il y a quelques jours :

« Au tout début d’année, j’avais dit que mon objectif était de devenir sur le long-terme un “stretch 4” [un ailier-fort qui étire le jeu avec son tir à 3 points]. Je n’avais pas dans ma palette le tir à 3 points, c’était un peu compliqué au début. J’ai énormément travaillé individuellement sur mon tir avec les coachs assistants, parce que je savais que c’était quelque chose de très important. Même en NBA, c’est difficile d’être un big man de nos jours sans étirer les défenses avec des 3 points. C’était la marche de progression la plus importante pour moi. »

Sur ses dix derniers matchs, Perrin tourne à plus de 47% à 3-points, avec plus de trois tirs par match. De quoi marquer une vraie progression par rapport au début de saison, lorsqu’il avait raté 9 de ses 10 premiers tentatives. Un point de son jeu qui sera important pour la suite de sa carrière. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe. De ses propres mots, le Bisontin a estimé qu’il avait réalisé une « très très bonne saison. » Suffisant pour convaincre des franchises NBA ? Ce sera sa mission lors des prochaines semaines, maintenant que sa saison avec Antibes est terminée. Selon ses dires, « des workouts [l’]attendent d’ores et déjà avec différentes équipes » de l’autre côté de l’Atlantique. « Je sais qu’il y a un calendrier chargé qui m’attend sur les mois de mai et juin. Je vais aller me préparer physiquement, et après il y aura les workouts. »

Huge performance for Zacharie Perrin last nigt who led @AntibesSharks to a big win in Angers: 31min 16pts 7/9FG 9reb 2ast! Last 15 games Zach is shooting at 45.2%FG3 – 1.3/2.8 !!!!! pic.twitter.com/mOmCDswIhz — Nicolas dos Santos (@NDS_77) May 4, 2024

Une demi-saison d’apprentissage prometteuse pour Mohamed Diawara

Lui aussi s’est présenté à la Draft dès cette année, même s’il est âgé d’un an de moins que Perrin. Produit du Paris Basketball, Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans) est arrivé en prêt du côté de Poitiers en toute fin d’année 2023. Pour sa première saison professionnelle avec des vraies responsabilités, il a montré des flashs très intéressants des deux côtés du terrain. Même si contrairement à Perrin, il est resté un peu en retrait sur ses derniers matchs (2 points en 20 minutes contre Evreux vendredi soir). Il termine la saison avec des statistiques de 8,5 points à 38,6% de réussite aux tirs (dont 31,1% à 3-points), 2,8 rebonds et 1,4 passe décisive en 22 minutes de moyenne. Mais comme l’indiquent ses pourcentages aux tirs, il reste encore vert et a une belle marge de progression. Son potentiel est très haut.

Ailier-fort longiligne, le Parisien est à l’aise balle en main malgré sa grande taille. Il est capable de créer pour lui et pour les autres. Quand il prend l’initiative, son dribble est plutôt fiable (seulement 1,4 ballon perdu cette saison). « Pour ma taille, je trouve avoir un bon contrôle du ballon. Et je pense que je ne le montre pas assez en match, peu de gens connaissent mes vraies capacités… En Espoirs on m’a souvent dit de plus souvent jouer pour moi, mais je trouve plus d’amusement à faire tourner la balle. » expliquait-il dans une interview à Symbiose en octobre. Le genre de talents qui colle au jeu moderne en NBA, où tout le monde doit savoir tout faire. C’est ce qu’il va lui aussi essayer de montrer dans les prochaines semaines lors des workouts avec les franchises NBA. Malgré tout, Diawara pourrait faire partie des joueurs qui retireront leur nom d’ici le 16 juin. Afin de continuer à se former une année de plus avant de faire le grand saut.