« Nos joueurs extérieurs ne sont pas au niveau » : Roanne va remplacer Grady ou Tucker

Alors que l’état d’urgence est revenu depuis vendredi soir, et la défaite problématique contre le BCM Gravelines-Dunkerque (69-78), la Chorale de Roanne recherche un nouveau joueur. Un poste 2-3 plus précisément, ascendant shooteur, pour la troisième équipe la moins performante à 3-points (31,8% de moyenne). « C’est la priorité du moment », a indiqué le président Emmanuel Brochot au Progrès, lui qui a confirmé l’entraîneur Marc Berjoan jusqu’à la fin de la saison.

La recrue pourrait remplacer Kellan Grady, qui devait déjà être arrêté avant l’éviction de Jean-Denys Choulet. Plus que l’ombre du joueur fantastique qu’il était en début de saison, l’arrière américain fait face à une dépression pour sa première expérience européenne. Vendredi, il a traversé le match comme un fantôme : 0 point à 0/0, 0 rebond et 0 passe décisive en 10 minutes. À moins qu’elle ne vienne pour prendre la place de Jordan Tucker, très critiqué depuis le début de saison pour sa passivité défensive. Toujours défendu par Jean-Denys Choulet, le héros du Jeu de Paume n’existe plus depuis le départ du coach bisontin : 0 point à 0/4 en 17 minutes contre Le Portel, 5 points à 2/5 en 21 minutes face au BCM.

« Nos joueurs extérieurs ne sont pas au niveau », assène Emmanuel Brochot, toujours au micro du Progrès. « Si personne ne met des paniers, on ne peut pas y arriver. » La Chorale a intérêt à vite trouver son bonheur puisque le délai pour qualifier un nouveau joueur (qui serait alors le 16e, et dernier, contrat) se raccourcit dangereusement. Mercredi soir, le club ligérien accueille la JL Bourg en match en retard.