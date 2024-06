Nouveau prêt en Pro B pour Ugo Doumbia : direction la JA Vichy

Ugo Doumbia (1,92 m, 21 ans) va connaître une 2e saison consécutive en Pro B, avec un prêt du côté de la JA Vichy. Engagé jusqu’en 2026 avec Le Mans Sarthe Basket, le club sarthois a donc décidé de prêter une nouvelle fois son arrière.

Ugo Doumbia a découvert l’antichambre de l’élite cette saison, à l’occasion déjà d’un prêt avec Champagne Basket. Après trois ans en NM1 avec Chartres, le natif du Chesnay s’est plutôt bien adapté à la Pro B : 5,6 points, 3,5 rebonds et 3,2 passes décisives pour 1,9 ballon perdu en 19 minutes de jeu en moyenne. Seul point noir : son adresse, avec seulement 38% de réussite aux tirs au global. Il a revanche pu apporter toute sa défense à l’équipe de Thomas Andrieux, qu’il connaissait pour l’avoir côtoyé lors de la victoire à l’Euro U20 en 2023. Il va donc pouvoir poursuivre sa progression avec Vichy, son bourreau en finale de la Leaders Cup Pro B avec Champagne Basket. Avec le club marnais, Ugo Doumbia a également disputé les playoffs, pour une élimination dès les quarts de finale face au finaliste Boulazac.

Malgré l’important changement à la tête de l’effectif vichyssois avec l’arrivée de Dounia Issa pour remplacer Guillaume Vizade, la politique reste la même en Auvergne : donner la part belle à la jeunesse. En effet, le club thermal devrait également signer les jeunes Damien Nseke Ebele et Brice Eyaga-Bidias. Autrement, trois joueurs vont poursuivre avec Vichy : Sébastien Cape, Lucas Dufeal et Cédric Bah.

La réaction de l’entraîneur vichyssois Dounia Issa sur le site officiel du club :

« Nous sommes très content de son arrivée, c’est un jeune JFL (Joueur Formé Localement) de talent avec encore une belle marge de progression. Il amène une dimension physique et beaucoup de complémentarité avec la ligne arrière. J’ai ressenti de belles garanties au niveau humain lors de nos entretiens et avec les retours de ses anciens entraineurs. Il a tout d’un joueur « JAV compatible » et c’est un grand plaisir de l’accueillir à Vichy. »