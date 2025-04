Nouveau souci médical pour Gregg Popovich, victime d’un malaise

Plus de six mois après un léger AVC, l’état de santé de Gregg Popovich est une source d’inquiétude. Le site américain TMZ a révélé que le mardi 15 avril, l’entraîneur des San Antonio Spurs a effectué un malaise dans un restaurant. Transporté à l’hôpital dans la foulée, il est ensuite rentré chez lui, en bonne santé.

À 76 ans, Gregg Popovich n’est donc pas totalement débarrassé de ses ennuis de santé, après avoir subi un AVC avant une rencontre de saison régulière début novembre 2024. Il n’est pas revenu coacher en cours de saison, l’intérim étant assuré par l’un de ses assistants, Mitch Johnson. Avec ce nouveau souci de santé, une question se pose forcément pour Gregg Popovich : reviendra-t-il en 2025-2026 pour entamer alors une 30e saison consécutive sur le banc des Spurs, un record absolu en NBA ?

