Officiel : Jaron Blossomgame sera Monégasque jusqu’en 2026

Son mantra, « Impact Winning », qu’il dégaine sur X à chaque victoire de la Roca Team continuera de résonner sur les réseaux sociaux monégasques pendant deux saisons supplémentaires. Alors que le FC Barcelone courtisait Jaron Blossomgame, l’AS Monaco n’a pas souhaité laisser filer l’un de ses soldats principaux, le prolongeant pour deux saisons supplémentaires.

Et pourtant, l’histoire avait été longue à démarrer.. Débarqué du Ratiopharm Ulm en 2022, Jaron Blossomgame (2,01 m, 30 ans) était arrivé en Principauté sans expérience de l’EuroLeague, simplement auréolé d’une sélection dans le meilleur cinq de l’EuroCup. De fait, il a longtemps eu du mal à se faire sa place à Monaco. L’an dernier, lors des gros matchs européens, il ne jouait pratiquement pas : seulement 4 minutes lors du Match 5 du quart de finale d’EuroLeague face au Maccabi Tel-Aviv, un DNP lors de la funeste demi-finale contre l’Olympiakos. Mais force est de constater que l’ancien intérieur de l’Ironi Nahariya a su hausser son niveau de jeu pour s’imposer comme un cadre de la Roca Team.

Au-delà des chiffres, légèrement inférieurs à ceux de l’an dernier (7,2 points à 48% et 3 rebonds en 83 rencontres), s’est établi comme un cadre de la Roca Team, exemplaire dans l’investissement, leader dans la densité physique des deux côtés du parquet. MVP officieux du début des playoffs de l’AS Monaco (14,9 points et 4,1 rebonds sur les sept premiers matchs), jusqu’au cœur de la finale, il s’était même attiré les compliments de son coach Sasa Obradovic. « Il est vraiment important. Avec nous, parfois il joue, d’autres fois non mais il s’est ajusté à son rôle. L’an dernier, il avait déjà été très bon en playoffs. Il est extrêmement professionnel, déoué à ce qu’il fait et il sait saisir sa chance quand le jeu vient à lui. »

Sa réaction « Je suis évidemment très excité de revenir à Monaco. Honnêtement, ce fut un choix simple pour moi. Je pense que l’essentiel pour moi est de continuer à construire sur ce que j’ai fait et sur ce que nous avons fait en tant qu’équipe au cours des deux dernières années où j’ai été ici. Avec mes coéquipiers, nous avons noué d’excellentes relations sur le terrain et en dehors. Je me sens très bien avec beaucoup de gars et j’ai hâte d’accueillir les nouveaux. Je suis très heureux de pouvoir jouer avec un joueur comme Nick (Calathes). Évidemment, j’ai pu voir de près ce qu’il pouvait faire lors des playoffs [contre nous]. Je suis donc très, très impatient de l’avoir comme coéquipier. Mais mon objectif principal est de continuer à bâtir sur ce que nous avons fait. Ma première année, j’ai participé au Final Four, ma deuxième année, j’ai participé aux playoffs de l’EuroLeague. Je veux juste continuer à aider Monaco à se maintenir et à atteindre certains de nos objectifs. Nous avons réalisé une saison incroyable la saison dernière, avec le deuxième meilleur bilan en EuroLeague, et je pense que nous pouvons faire encore mieux. »

L’effectif de l’AS Monaco version 2023/24 (avec uniquement les joueurs sous contrat) :

