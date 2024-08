Olivia Époupa et Lou Lopez Sénéchal ont repris les entraînements collectifs

Les Jeux Olympiques touchant à leur fin, le monde du basket va reprendre son cours. Alors que les équipes européennes entament leur reprise avec des premiers entraînements et matchs amicaux, le basket féminin américain va reprendre directement dans le dur. Car la WNBA a dû faire une pause d’un mois pour laisser la place aux Olympiades, alors que la saison arrivait à ses deux-tiers. Une trentaine de joueuses ont quitté leurs équipes pour aller représenter leur pays. Et vont donc revenir dans les prochains jours et semaines. La saison va reprendre dans la nuit de ce jeudi 15 au vendredi 16 août. En ce qui concerne les deux seules françaises inscrites dans la ligue cette saison – Olivia Epoupa (1,65 m, 30 ans) et Lou Lopez Sénéchal (1,85 m, 26 ans) – elles ont déjà repris l’entraînement, n’étant pas sélectionnées avec l’équipe de France.

Epoupa de retour en forme

Concernant Olivia Epoupa, la pause était encore plus longue que pour les autres. Car la meneuse miniature s’est blessée à la cuisse gauche le 5 juillet, et a donc raté les cinq derniers matchs des Minnesota Lynx avant la pause. Elle a pu récupérer correctement pour essayer de relancer sa saison. Depuis une dizaine de jours, elle est de retour aux entraînements collectifs avec ses coéquipières non-concernées par les Jeux Olympiques. Au sein d’un effectif qui pourrait être diminué par les absences de trois joueuses sélectionnées si ces dernières ne reviennent pas tout de suite (Alanna Smith (Australie), Bridget Carleton (Canada), Napheesa Collier (États-Unis)), elle pourrait avoir sa chance pour la reprise de la saison. Car avant la pause, elle n’avait disputé que 15 matchs pour 7 minutes de moyenne, avec des statistiques de 0,9 point à 40% de réussite aux tirs, 1,3 rebond, 1,6 passe décisive et 0,9 interception. Même si son attitude irréprochable et sa rapidité d’exécution ont souvent apporté un boost d’énergie en sortie de banc, elle n’a été utilisée qu’avec parcimonie par le staff. Cela pourrait changer.

Lopez Sénéchal attend sa chance

Quant à Lou Lopez Sénéchal, elle a aussi pu reprendre l’entraînement collectif fin juillet, après une pause de quelques jours. Sans blessure à l’horizon de son côté. Si elle n’a pas joué les deux derniers matchs des Dallas Wings avant la pause olympique, c’était purement pour des raisons de coaching. Depuis le début de saison, la n°5 de la Draft 2023 est utilisée de façon étrange par le staff, souvent de manière épisodique et très rapide pour débuter ou boucler des quart-temps. Sur les 19 matchs qu’elle a disputés, elle est restée 2 minutes ou moins sur le parquet lors de 8 d’entre eux. Impossible de prendre du rythme dans ces conditions. Au retour du break olympique, une seule joueuse des Wings pourrait manquer à l’appel : Satou Sabally, sélectionnée avec l’Allemagne. Sinon, l’effectif sera au complet. D’autant plus que la pause d’un mois a permis à certaines blessures de se soigner. Lopez Sénéchal sera donc dans les mêmes conditions que sur la première partie de saison, et devra cravacher pour obtenir du temps de jeu.