Ousmane Dieng, premier Français à jouer une finale NBA depuis 2014 : « C’est assez spécial »

Un mini-événement tricolore a eu lieu ce lundi 9 juin lors des Finales NBA 2025, avec l’entrée en jeu de Ousmane Dieng dans la victoire d’Oklahoma City lors du match 2, ramenant la série avec Indiana à égalité (1-1). L’ailier est ainsi devenu le 7e Français à jouer en NBA Finals.

« Je ne réalise peut-être pas »

Cantonné à des miettes de temps de jeu en playoffs avec le Thunder (4 minutes de jeu en moyenne), c’est encore une fois dans ce contexte que Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a pu entrer en jeu. Le natif de Villeneuve-sur-Lot a disputé les deux dernières minutes d’un match 2 dominé de la tête et des épaules par son équipe.

Interrogé par les médias français présents sur place, dont Loïc Pialat pour L’Équipe, l’ancien joueur du Pôle France a confié sa satisfaction d’avoir pu entrer en jeu, malgré un rôle certes très réduit.

« Je n’ai pas joué longtemps mais ouais, c’est assez spécial », a-t-il indique. « Je suis déjà rentré pendant ces playoffs à la fin de matches quand il y avait des écarts comme ça, donc je m’y attendais un peu. Je pense que je ne réalise peut-être pas encore mais franchement, c’est incroyable. »

Le 7e Français à rentrer en jeu en Finales NBA

Ousmane Dieng intègre ainsi un cercle restreint de joueurs Français ayant joué des Finales NBA. Avant lui, seuls six compatriotes avaient déjà connu ce dernier étage de l’Association : Tony Parker à cinq reprises avec les San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007, 2013 et 2014), avec Boris Diaw (2013 et 2014) et Nando De Colo (2013), tout comme Ronny Turiaf (2008 et 2012 avec Los Angeles Lakers et Miami Heat), Ian Mahinmi (2011 avec les Dallas Mavericks) et Mikaël Pietrus (2009 avec le Magic d’Orlando).