Pacôme Dadiet toujours mis de côté malgré un blow-out, Risacher et Batum dans leurs standards

Quelques heures avant le duel entre Yabusele et Gobert, plus tôt dans la soirée à horaire européen, les Hawks de Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) recevaient les Knicks de Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans). Mais le coach Tom Thibodeau n’a pas daigné faire jouer le second, alors même que l’écart a tourné autour des 20-25 points (jusqu’à +33) pendant toute la seconde période. Il n’est même pas entré dans le garbage time.

Quant à Risacher, il a eu le temps de marquer 12 points à 5/10 aux tirs (2/6 à 3-points) en 26 minutes, en plus de 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre. Il a expliqué après le match qu’il avait adoré jouer contre OG Anunoby (24 points) et Mikal Bridges (20 points, 5 passes décisives), deux ailiers défensifs des Knicks qui l’inspirent.

Quality move from Zaccharie Risacher against a darn good defender in OG Anunoby pic.twitter.com/I78DlRG6gB — Nekias (Nuh-KY-us) Duncan (@NekiasNBA) April 5, 2025

Mais ses Hawks n’ont jamais été dans le match. Fait rare, aucun joueur de l’équipe n’a dépassé les 20 points. Même si sa place au play-in est assurée, la franchise d’Atlanta (8e) doit éviter de trop chuter au classement, ce qui pourrait leur compliquer la tâche. Ils sont sur trois défaites d’affilée, tandis que New-York a retrouvé le chemin de la victoire pour sécuriser sa 3e place.

Nicolas Batum toujours au rendez-vous

Enfin, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a retrouvé les parquets après sa petite frayeur la nuit dernière. Ses Clippers ont battu les Mavericks pour la deuxième fois en 24 heures (135-104), dans une affiche qui pourrait tomber au play-in. En 18 minutes de jeu, il a marqué 6 points à 2/3 à 3-points et pris 5 rebonds, et a eu la lourde tâche de défendre Anthony Davis (27 points à 8/19) sur plusieurs séquences. C’était son son 76e match de la saison. S’il joue tous les matchs jusqu’à la fin de la saison régulière, Batum dépasserait la barre des 80 rencontres disputées pour la première fois depuis 2013/14. Un total remarquable à 36 ans.