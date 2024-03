Paris corrige Nanterre : un 3e derby remporté en autant de duels !

Il n’y a pas de fatigue qui soit pour le Paris Basketball ! Quarante-huit heures après avoir décroché sa qualification pour la finale de l’EuroCup, Paris a concassé Nanterre dans le derby francilien (102-68). Une troisième victoire en autant de duels cette saison. Le match aller avait déjà tourné à la démonstration (67-98), avant d’être poussé dans ses retranchements en février dernier lors de la finale de Leaders Cup (90-85). Le Paris Basketball termine le mois de mars invaincu (9 victoires) et, plus globablement, n’a plus connu la défaite depuis fin janvier à Strasbourg (16 victoires consécutives).

Une équipe nanterrienne amoindrie

Pour Nanterre, la soirée fût bien longue. Déjà privés de Fall Faye, les hommes de Pascal Donnadieu perdaient sur blessure Benjamin Sene (épaule) après 8 minutes de jeu, rendant la tâche de s’imposer à l’Adidas Arena encore plus compliquée (ndlr : où Paris n’a encore jamais perdu). Après avoir fait illusion les premières minutes (11-10, 5′), les joueurs des Hauts-de-Seine auront cédé petit à petit face au rouleau compresseur parisien. Au quart d’heure de jeu, Paris avait déjà pris le large (44-29). Même si Bastien Pinault (17 points), le shooteur nanterrien, maintenait en vie l’équipe grâce à trois paniers primés consécutifs (57-46, 20′).

Jusqu’à +36 pour Paris !

Mais Nanterre ne parvenait pas à contenir les assauts des Nadir Hifi (16 points), Tyson Ward (15 points) ou encore Collin Malcolm (15 points). Porté par une exceptionnelle adresse de loin (14/29 à 3-points) et une incroyable domination aux rebonds (49 à 29), dont 15 pour le seul Leon Kratzer (23 d’évaluation), Paris s’envolait définitivement au score (81-60, 30′). Jusqu’à prendre des proportions assez irrationnel (+36) dans un quatrième quart-temps où Nanterre aura mis 6 minutes avant d’inscrire son tout premier point… Bandja Sy inscrivait le panier symbolique des 100 points et devra payer les donuts à toute l’équipe, tradition au club depuis cette saison.

Et pour couronner une soirée magnifique, Paris célébrait le trophée de la Leaders Cup face… à Nanterre (son adversaire en finale à Saint-Chamond), devant les 6.500 spectateurs présents. Paris conforte plus que jamais sa place de dauphin derrière l’AS Monaco et peut désormais attendre tranquillement son futur adversaire en finale de l’EuroCup.

À l’Adidas Arena (Paris).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre