Tuomas Iisalo et Paris en finale de l’EuroCup : « C’est une saison incroyable ! »

Tuomas Iisalo : « Nous avons travaillé très dur depuis le mois d’août pour cela. Les gars ont abattu une quantité énorme de boulot. Nous avons vraiment été dans le trou à un moment donné au cours de cette rencontre et c’est encore mieux de se qualifier de cette façon-là. Ça nous donne de la confiance, ça prouve qu’on peut y arriver, même dans ce type de situation. On a déjà vécu cela lors de la Leaders Cup, il faut croire que c’est une caractéristique de notre équipe. On va disputer une nouvelle finale, c’est une saison incroyable pour nous. Il va simplement falloir trouver le moyen de gagner deux matchs de plus…

En deuxième mi-temps, nous avons vraiment solidifié notre défense. Dans les vestiaires, à la pause, on se sentait tous un peu merdiques car on avait la sensation de laisser filer une opportunité incroyable en jouant en-dessous de nos standards et de nos attentes. Quand les gars se sont mis dedans, ont enchaîné les stops pour prendre le contrôle du match, ça a été un moment incroyable en seconde mi-temps.

Nous sommes très fiers d’être un collectif très fort, sur et en dehors du terrain. Les joueurs s’entendent tous très bien. Ça vient des entraînements très dur qu’ils ont vécu ensemble, ils savent qu’ils peuvent compter les uns sur les autres dans les moments les plus difficiles. Cette demi-finale retour est un bon exemple : les +/- de tous les joueurs sont compris entre 0 et +8. Cela montre que ça a été un vrai effort d’équipe. Dès qu’un nouveau groupe entrait sur le terrain, cela nous donnait un petit coup de boost. Je pense que c’est assez unique et que cela fait notre identité. Ce match est une nouvelle preuve de l’envie de gagner de mon équipe et de son absence de renoncement. On a beaucoup de caractère ! »